Еще 11 зараженных ковидом жителей Алтайского края скончались за день

Коронавирусная статистика Алтайского края пополнилась 11 случаями смерти людей с COVID-19. За минувшие сутки непосредственно от вируса умерло девять человек, остальные трое по другими причинам, сообщает оперативный штаб.

Более 3000 человек в день. В Алтайском крае увеличили темпы вакцинации от коронавируса Новости 19.02.2021 16:11

Всего с начала пандемии в крае скончалось 2 269 человек. В том числе 1 453 именно из-за коронавирусной инфекции, остальные 816 – от других заболеваний. Но все они были заражены ковидом.

Также за минувшие сутки в крае выявлено 146 новых случаев заболевания. Общее число заболевших составляет 42 846 человек. Выздоровело всего 38 287 человек, в том числе 138 пациентов за прошедших день.

Лечение в госпиталях продолжают 1 513 человек с ковидом и 568 пациентов с вирусной пневмонией. А на дому болеют и выздоравливают 14 «бессимптомников» и 398 пациентов с пневмонией.

С весны прошлого года медики обследовали на ковид уже более 1,184 млн жителей. В сутки в крае делают около 2,6 тысяч тестов. Продолжается вакцинация: первую прививку получили уже 32,9 тысяч человек, вторую – 12,5 тысяч.