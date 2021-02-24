О чем говорят мужчины. Министр образования Алтайского края о проблемах, кризисах и желаниях сильной половины человечества

В День защитника Отечества гостем рубрики «Беседы с учеными» стал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Но в этом интервью не будет ничего про исполнительную власти, цели и показатели, национальные проекты и дорожные карты. Это будет разговор не с министром, а с ученым, психологом, кандидатом социологических наук. Мы поговорим о гендерной психологии и семье, о том, чего хотят мужчины и как они переносят стресс (и часто ли дело доходит до суицида).

Кто главный

– Мужчина – глава семьи?

– В жизни любой семьи условно можно выделить две составляющие: публичная работа, карьера, внешние коммуникации; и приватная – быт, воспитание детей и т.п. Так вот, сегодня все больше женщин уходит в публичную сферу, делает карьеру, зарабатывает деньги. Природа не терпит пустоты, поэтому мужчина начинает принимать на себя функции приватности, которые раньше считались «женскими» (готовить, убирать, сидеть с детьми). Отчасти с этим связан «кризис маскулинности», о котором говорят многие ученые.

Но если мы обратимся к истории, то увидим, что патриархат был не всегда. Пока мужчина гонялись неделями за мамонтом, женщины-собирательницы кормили племя. По закону гегелевской спирали мы повторяем эту ситуацию на новом уровне. Сегодня все больше требуются умения работать в команде, выстраивать коммуникации – традиционное женское поле, а агрессия – мужское качество – теряет свои приоритеты. На рынке труда «женские компетенции» сегодня более востребованы.

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– Отчего у мужчин наступает кризис?

– Факторов много, один из них – у мужчин и женщин разное восприятие времени. Темпоральная стратегия мужчины – конструирование будущего. Он ставит цель, идет к ней всеми возможными путями. «Завтра» – главное слово. Женщины живут по принципу «здесь и сейчас» (кстати, это более здоровый подход к жизни). Супруга ждет действий, а мужчина реализует далекую цель. В конечном итоге, она собирает детей и уходит, а в его образ будущего это не входило. Возникает ощущение краха, бессмысленности усилий. Семья была атрибутом успешности, как и бизнес, крутая машина, оружие и т.д. И вдруг этот успех рушится.

– Это можно контролировать?

– Контроль – одно из главных качеств мужчины. Иногда он принимает деструктивный характер. Появляется психологическое и даже физическое насилие. Я только поднимаю бровь, а вся семья уже боится. Жена не может долго жить в такой ситуации и уходит. А потом и дети, когда вырастают.

– Откуда берется агрессивное поведение?

– В мужской психотерапии есть термин «алекситимия» – неумение чувствовать и различать оттенки переживаемых эмоций. Программа для людей, допускающих жестокое обращение в семье, строится на определении, что ты сейчас ощущаешь. На стене висит список 100 эмоциональных состояний. Мужчину просят вспомнить случай насилия и найти доминирующую эмоцию из этого списка, которая соответствовала моменту. Это приводит к рационализации эмоционального состояния. А когда приходит понимание – приходит и механизм исправления ситуации.

И эта тема вечная, потому что система семейного воспитания строится на патриархальных установках. Что мы говорим своим подрастающим сыновьям? Дай сдачи, будь мужиком, не плачь. В итоге эмоция уходит внутрь и начинает менять личность. У кого-то она выходит в спорте, кто-то топит в алкоголе, но нередко – суицид. Мужских самоубийств всегда больше и это удел и вполне благополучных государств. Часто главной причиной является ощущение одиночества.

Максим Костенко Олег Укладов

Кризис традиционной семьи

– Некоторые исследователи говорят, что современная традиционная семья как институт переживает кризис.

– Не думаю, что это можно называть кризисом. Есть новая реальность, в которой мы постепенно адаптируемся. Появился термин «цифровые дети». Но цифровые дети могут появиться только у цифровых родителей. Вечером семья собирается в доме и каждый приникает к своему гаджету или компьютеру. Сейчас общение часто проходит в семейной группе в WhatsApp, а не лицом к лицу. Кризис ли это? Может быть это что-то качественно новое.

– Скорее, это тупик.

– Здесь вступает в силу закон маятника. Он уже практически дошел до финальной точки и скоро должен качнуться в другую сторону. Сейчас множество семей участвуют в квестах «три дня без связи», меняют детям телефоны на обычные кнопочные без выхода в интернет. Сейчас бизнес настольных игр набирает обороты, потому что это объединяет семью за одним столом для живого общения. Мир изменчив. Представьте наших отцов, которые бы гуляли с колясками в молодости. Или 50 лет назад много ходило мужчин по улице в шортах? Сейчас это норма. Молодой отец гуляет с коляской и смотрит в телефоне футбол.

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– Ушли праздники с обильными закусками и большим кругом друзей.

– Да, квартирные посиделки переместились в кафе и рестораны. Раньше это был бытовой вариант причастия. Ты приходил в гости к друзьям и в общем кругу, абсолютно доверяя друг другу, отогревался от внешнего мира. В период нашего детства многого не хватало, но пельмени и салаты всегда были на столе. После такой пирушки еще долго оставалось ощущения совместного бытия и гармонии.

Наша разобщенность во время коронавирусных ограничений показала, что больше всего не хватало именно живого общения. Дети сидели в соцсетях и общались, но это совершенно не отменило живой коммуникации, и они радостно побежали в школу, когда запреты стали снимать. Общение – главное составляющая нашего природного естества. Личность формируется, отражаясь от другого.

– Каков он, рецепт семейного счастья?

– У каждого свой. Девиз «будьте ребенку другом» выполнить сложно. У меня сын учится в университете в другом городе, и теперь я выстраиваю с ним отношения как с «чужим», взрослым мужчиной. Где-то не скажешь лишнего, где-то сильнее обозначишь дистанцию, поддержка не должна быть навязчивой. И все время ты помнишь, что этот чужой человек, у которого нужно заслужить симпатию.

– Такие отношения должны возникать автоматически от младенчества к зрелому возрасту.

– Нет, автоматически это случается крайне редко. Но совместное притяжение часто свидетельствует о том, что ребенок «не выпал из гнезда». Сын или дочь – это стрела. Мы натягиваем лук изо всех сил, чтобы их самостоятельный полет был высок и с достойной траекторией. В супружеских отношениях происходит сходные явления. Люди меняются, и ты должен собственные стратегии поддержки выстраивать как к абсолютно самостоятельному человеку. В этом залог гармонии.

– Гармония – это когда в доме пахнет вкусной едой, чисто, когда у тебя есть собственный уголок – место силы, и тебе хочется в это пространство?

– Очень патриархальная у вас картина получается. Сегодня проще заказать любые блюда. Когда мы с вами сядем за рюмку чая, достойную еду привезут специальные люди. Готовка еды – премиум-класс семейных отношений. Когда есть гармония в семейных отношениях, быт уходит на второй план.

Максим Костенко Фото: Олег Укладов

Квинтэссенция патриархальных качеств

– Носителями каких качеств являются мужчины в погонах?

– Они квинтэссенция лучших патриархальных качеств. Ответственность, контроль, дисциплина – они выбирают эти качества как главные. Но и сюда приходят барышни. Недавно был в колледже, где готовят специалистов в IT-технологиях (традиционная мужская сфера), а лучшие презентации делают барышни – одна красивее другой. Даже небо открылось девушкам после указа президента и скоро МИГами будут управлять представительницы прекрасного пола.

– Какой главный девиз вы транслируете своим сыновьям?

– Никогда не сдаваться. Можно позволить себе проиграть, но сдаваться нельзя.