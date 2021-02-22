«Это неумно». Грудинин раскритиковал власти за запрет митинга КПРФ в Барнауле

Российский бизнесмен, политик-коммунист Павел Грудинин назвал внезапный запрет на проведении акции КПРФ 23 февраля в Барнауле неправильной политикой местной власти. Коммунисты готовы митинговать конструктивно, и это лучше, чем стихийный протест. Такое мнение он высказал журналистам после отчетно-выборной конференции компартии в столице региона 22 февраля. Экс-кандидат в президенты и потенциальный кандидат в Госдуму от Алтайского края приехал всего на день.

«Лучше разрешать митинги, чем потом ждать несанкционированных действий. Ведь в Конституции сказано, что мы можем собираться мирно и безопасно. Да и когда массовые спортивные мероприятия проходят – это нормально, метро в Москве всегда переполненное. И одновременно с этим запрещать митинги – это неумно. Власть не должна бояться», – заявил Грудинин.

Павел Грудинин Фото: Олег Укладов

«Как партия скажет». Павел Грудинин не исключил своего выдвижения в Госдуму от Алтайского края Новости 22.02.2021 16:59

Политик заявил, что недоумевает от действий чиновников: «серьезные люди не должны работать по звонку» (имеет ввиду, что митинг отменили после поступившего на то распоряжения сверху – прим.ред.).

Глава алтайской КПРФ (кстати, в третий раз избранная на этот пост именно на конференции 22 февраля), депутат краевого парламента Мария Прусакова товарища по партии категорически поддерживает. Она негодует: коммунисты планировали провести свое мероприятие в конструктивном русле. А получили двойной отказ.

«Мы сделали все, чтобы распространить информацию о митинге, а нам говорят, что передумали. Но ведь не было новых указов (ограничений по коронавирусу – прим.ред.), не изменилась ситуация. Очевидно, что команда запретить все-таки дана из Москвы. Это агония власти, их большая и страшная ошибка», – считает Прусакова.

И добавила, что лично она в указанное место и время придет. Потому что партия активно приглашала людей, а кто-то мог и не узнать о том, что мероприятие отменили.

Мария Прусакова и Павел Грудинин Фото: Олег Укладов

«Мы не будем подвергать опасности людей быть избитыми дубинками (за участие в несанкционированной акции – прим.ред.). И я сама не столько боюсь быть арестованной на семь суток (за организации незаконной акции – прим.ред.), сколько опасаюсь за тех, кого мы пригласили», – подчеркнула Прусакова.

А Грудинин пошутил, что даже готов сдать билет на самолет в Москву и остаться, если Прусакову арестуют.

Мария Прусакова и Павел Грудинин Фото: Олег Укладов

Напомним, партия планировала провести 23 февраля митинг против политических репрессий на площади Советов в центре Барнаула. Власти отказали, сославшись на то, что территория передана в безвозмездное пользование МБУ «Благоустройство и озеленение». Так что разрешать теперь должно именно это учреждение.

КПРФ предложили место в гайд-парке на Германа Титова, 9 (с 11:30 до 12:30). В партии на перенос согласились. Но за четыре дня до митинга получили уведомление о запрете и в этой точке. Власти сослались на коронавирусные ограничения.

Подчеркнем, что акции все-таки не будет. Но члены партии приедут на место, чтобы урегулировать нештатные ситуации, если такие будут.

Павел Грудинин Фото: Олег Укладов