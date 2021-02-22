«Как партия скажет». Павел Грудинин не исключил своего выдвижения в Госдуму от Алтайского края

Российский политик и предприниматель, экс-кандидат в президенты (на выборах в 2018 году), член КПРФ Павел Грудинин не дал однозначного ответа «Политсибру» по поводу того, пойдет ли он на выборы в Госдуму от Алтайского края. Но намекнул: электорально регион ему интересен.

Местные журналисты побеседовали с ним сразу после отчетно-выборной конференции регионального крайкома КПРФ в понедельник, 22 февраля, для участия в которой он и посетил Барнаул.

«У меня есть планы победить. Что касается моего выдвижения, то это будет решать съезд. Как скажет партия, так и будет. Если скажет, то пойду», – сказал Грудинин «Политсибру».

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Вопросы о его планах на Госдуму и Алтайский край журналисты задавали не единожды. Но ответа так и не получили. Глава алтайской КПРФ Мария Прусакова призвала представителей СМИ не терзать гостя, он все равно сейчас ничего не сможет сказать. Окончательно все станет известно в июне.

Сам Грудинин напомнил, что на выборах президента в 2018 году наибольший результат он получил в Алтайском крае и Якутии.

«Там, где тебя больше поддерживали, там и больше шансов», – все-таки намекнул на свои планы политик.

Между тем, инсайдеры «Политсибру» продолжают настаивать: если он будет баллотироваться, то именно от Алтая, а не Якутии. О том же говорит и его визит в регион.

О том, что Павел Грудинин пойдет на новые выборы в Госдуму от Алтая, стали говорить еще год назад. В начале февраля 2021 года источники «Политсибру» сообщили, что партия планирует выдвинуть его по одному из четырех одномадатных округов в Алтайском крае –Славгородском. По оценкам экспертов, он имеет неплохие шансы на прохождение. Ему в противовес «Единая Россия» намерена выдвинуть по округу действующего депутата Ивана Лоора. С Алтайским краем Грудинина ничего не связывает, однако местные коммунисты неоднократно публично вставали на его защиту и всячески поддерживали информационный шум о его возможном выдвижении от Алтая.

Сам же Грудинин заявил, что проблемы региона знает: потеря рабочих мест, вымирание населения.

«Молодежь должна знать, что у нее есть перспективы. Мы должны изменить жизнь вместе с вами. А то сейчас заводы закрыты, где можно – торговые центры, где нельзя – вообще ничего. Работающие нищие – это ненормально», – заявил коммунист.

Для Павла Грудинина это уже не первый визит в Барнаул. Он был в столице Алтайского края в феврале 2018 года, накануне предвыборной президентской кампании. Кстати, тогда на выборах он занял второе место после Владимира Путина – Грудинин набрал 11,7%, опередив даже Владимира Жириновского.

Но тогда, в 2018-м, его общение с журналистами было довольно сухим и ограниченным по темам. Организаторы конференции попросили СМИ не спрашивать про иностранные счета, о которых он не уведомил избирком, суды за земельные паи, в незаконном отъеме которых его обвинили бывшие сотрудники совхоза и другие.