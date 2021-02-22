Пошла на третий срок. Коммунисты переизбрали Прусакову на пост главы алтайской КПРФ

Алтайские коммунисты снова переизбрали Марию Прусакову первым секретарем краевого комитета КПРФ. Такое решение только что приняли на 49-й отчетно-выборной конференции КПРФ, сообщает источник «Политсибру».

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Мероприятие проходит в Барнауле в нерабочий понедельник, 22 февраля. Журналистов на него не пустили, зато у СМИ будет возможность пообщаться с высоким гостем конференции – экс-кандидатом в президенты, главой небезызвестного Совхоза им. Ленина Павлом Грудининым. Кроме него на конференцию прибыли персек комитета КПРФ в Республике Алтай Виктор Ромашкин, глава пермского крайкома партии Ксения Айтакова.

Но вернемся к виновнице торжества. Кандидатура Марии Прусаковой была единственной. И ее поддержали единогласно. Несмотря на многочисленные внутренние конфликты два с половиной года назад (когда партия потеряла нескольких членов из числа депутатов), Прусакова сохранила власть в своих руках и заручилась поддержкой федерального руководства партии. Для 37-летней коммунистки это будет уже третий срок на посту первого секретаря. Она стала главой компартии в мае 2016 года, сменив на этом посту Сергея Юрченко. В 2018 году ее избрали во второй раз.

Кроме того, на конференции в этот день приняли отчет комитета о работе за последние два года, переизбрали состав крайкома (65 человек) и определили делегатов на Съезд ЦК в Москве, который пройдет в апреле. От Алтая тут будут Мария Прусакова, Дарья Зулина и лидер партии Геннадий Зюганов (да, так можно).