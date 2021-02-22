Еще 10 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки умерло 10 человек с подтвержденным COVID-19. Вирус стал причиной смерти в восьми случаях, сообщает региональный оперштаб. Всего в регионе за время пандемии скончалось 2 258 заболевших.
Еще 145 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в регионе за сутки. Общее число заболевших достигло 42,7 тысячи.
Из больниц выписали еще 101 пациента. А всего коронавирусной инфекцией в крае переболели 38,1 тысяча человек.
На лечении в инфекционных госпиталях находятся 1 528 пациентов с ковидом и 565 человек с вирусной пневмонией. Тяжелое течение болезни наблюдается у 361 заболевшего, 93 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.
На утро 22 февраля прививку от коронавируса поставили 45 тысяч жителей Алтайского края. Первую дозу вакцины получили 32,6 тысячи человек. 12,4 привиты полностью.
«Политсибру» ранее писал, что в Алтайском крае увеличили темпы вакцинации от коронавируса. Этого добились за счет увеличения прививочных пунктов: препарат «Гам-КОВИД-Вак» получили более 80 медорганизаций региона.
Прививку теперь ставят все районные больницы региона