За последние сутки от ковида в Алтайском крае выздоровело больше людей, чем заболело

Еще 148 жителей Алтайского края заразились коронавирусом за минувшие сутки. 14 больных умерло, из них 11 непосредственно от ковида. Справилось с инфекцией 158 пациентов. Тем самым, впервые за долгое время количество выздоровевших человек за день превысило число заболевших. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Более 3000 человек в день. В Алтайском крае увеличили темпы вакцинации от коронавируса Новости 19.02.2021 16:11

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразилось 42,5 тыс. человек, 38 тыс. поправилось, а 2,2 тыс. пациентов умерло, в том числе 1,4 тыс. именно от COVID-19.

Сейчас в инфекционных госпиталях находятся 1,5 тыс. больных коронавирусом и 561 пациент с пневмонией. Тяжело переносят вирус 360 человек, из них 94 подключены к аппаратам ИВЛ. На данный момент в крае остается 828 свободных коек. Дома лечатся 17 бессимптомных больных и 386 пациентов с пневмонией.

Всего на коронавирус обследовано уже более 1,17 млн человек.

Кроме того, жители края продолжают вакцинироваться от ковида. Первую дозу вакцины получили 31,4 тыс. человек, 11,9 тыс. привиты полностью.