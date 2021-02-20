Депутат республики Алтай предложил ввести экологический сбор для туристов

Председатель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Госсобрания Республики Алтай Сергей Тимошенский предложил ввести в регионе экологический сбор, сообщает ТАСС.

«Есть курортный сбор, но он не отвечает потребностям Алтая. Нам необходимо рассмотреть возможность создания экологического сбора, чтобы повысить привлекательность туризма, для вовлечения местного населения в этот процесс», – отметил Тимошенский.

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Он заявил также, что сбор сможет «сбалансировать отношение местного населения к развитию данной отрасли, когда цифра бюджетных поступлений значительно увеличится от этой деятельности».

Напомним, что в России уже существует экологический сбор, вот только платят его производители и импортеры товаров за утилизацию упаковки. Есть и туристический сбор. Он введен пока только в трех регионах страны – Алтайском (из-за пандемии его приостановили летом 2020-го до конца года), Ставропольском и Краснодарском краях. Его планировали ввести еще и в Крыму, но до сих пор не сделали этого.