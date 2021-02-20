Регионы Сибири не освоили более 33 млрд рублей на ремонт многоквартирных домов

Сумма неиспользованных денег на счетах фонда капитального ремонта в Сибирском федеральном округе превысила 33 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента России в СФО.

Вопрос капитального ремонта обсуждали на совещании с полпредом президента РФ в СФО Сергеем Меняйло.

«Прошу пересмотреть перечень планируемых работ в краткосрочных планах с учетом средств, оставшихся на счетах фондов регионов. Граждане оплачивают взносы за капитальный ремонт, и услуга должна быть им оказана в полном объеме. Люди должны жить в отремонтированных домах», – поручил Сергей Меняйло.

Также среди проблем в ЖКХ полпред отметил и долг перед подрядчиками в более чем 1 млрд рублей. Причины несвоевременной оплаты – затянутые расчеты региональных фондов с исполнителями, позднее выявление замечаний к качеству проделанной работы.

Что касается Алтайского края, то в нем за минувший год отремонтировали все запланированные многоэтажные дома. Также план выполнили республики Алтай и Тыва, Омская и Томская области.

Меньше всего работ провели в Красноярском крае и Кемеровской области. Всего по Сибири за 2020 год отремонтировали 5,8 тысяч до многоквартирных домов, то есть 85% от плана.

Программы капитального ремонта часто срываются из-за несвоевременного заключения контрактов. Например, в республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Иркутской и Новосибирской областях к середине февраля 2021 года договоры подряда заключили на менее половины запланированных работ.

Сергей Меняйло посоветовал властям регионов СФО заранее проводить конкурсы и договариваться с подрядчиками.