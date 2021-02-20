От 60 и выше. Главный алтайский депутат Романенко предложил активнее вакцинировать от ковида пожилых

Основной объем вакцинации от коронавируса нужно перенести на людей старше 60 лет. Об этом заявил председатель АКЗС Александр Романенко на совещании в АКЗС.

«Нужно защитить эту категорию населения. Стоит продвигать эту идею среди пенсионеров, среди их детей, чтобы они повлияли на родителей. Сократить риски для самых уязвимых групп жителей – важнейшая задача», – подчеркнул Романенко.

Такое заявление он сделал на еженедельном оперативном совещании в АКЗС. Там же министр здравоохранения кря Дмитрий Попов рассказал, что в 2020 году смертность в регионе выросла 16,3%. И 99% прироста умерших – это жители края старше 60 лет. Смертность наиболее высока среди мужчин 60-79 лет и женщин 80-89 лет.

Как ранее писал «Политсибру», темпы вакцинации в Алтайском крае растут. Каждый день в регионе прививку получают более трех тысяч человек. На утро 20 февраля 11,6 тысяч человек полностью привились от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 30,2 тысячи человек.