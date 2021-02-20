Основной объем вакцинации от коронавируса нужно перенести на людей старше 60 лет. Об этом заявил председатель АКЗС Александр Романенко на совещании в АКЗС.
«Нужно защитить эту категорию населения. Стоит продвигать эту идею среди пенсионеров, среди их детей, чтобы они повлияли на родителей. Сократить риски для самых уязвимых групп жителей – важнейшая задача», – подчеркнул Романенко.
Такое заявление он сделал на еженедельном оперативном совещании в АКЗС. Там же министр здравоохранения кря Дмитрий Попов рассказал, что в 2020 году смертность в регионе выросла 16,3%. И 99% прироста умерших – это жители края старше 60 лет. Смертность наиболее высока среди мужчин 60-79 лет и женщин 80-89 лет.
Как ранее писал «Политсибру», темпы вакцинации в Алтайском крае растут. Каждый день в регионе прививку получают более трех тысяч человек. На утро 20 февраля 11,6 тысяч человек полностью привились от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 30,2 тысячи человек.
Вопрос будет решаться совместо с краевым Минтрансом