Политическая хроника недели: Мишустин приедет на Алтай, коммунистам внезапно запретили митинг, алтайская лига КВН закрывается

На этой неделе стало известно о визите в край премьер-министра Михаила Мишустина. Он проверит, как в регионе обстоят дела с нацпроектами и здравоохранением. Интересная ситуация развернулась вокруг митингов в Барнауле – в КПРФ негодуют. Жаркой и несмешной получилась история о закрытии алтайской лиги КВН. Обо всех событиях подробнее в хронике «Политсибру».

Мы закрываем КВН

На этой неделе разразился нешуточный скандал вокруг закрытия алтайской лиги КВН. Директор лиги Андрей Новиков опубликовал видео-обращение к болельщикам, игрокам и чиновникам. Он заявил, что клуб веселых и находчивых уходит со сцены в том числе и потому, что чиновники отказались продлять финансирование Тема вызвала шквал комментариев. Правда, со стороны власти свое мнение высказала пока только замначальника управления молодежной политики Алтайского края (на которых и «наехал» Новиков) Ирина Рыбина. В довольно язвительной манере с огромным количеством смайликов она упрекнула организаторов алтайской лиги в том, что у тех нет плана действий, и управление в этом не виновато. По ее мнению, позиция «дайте нам, когда нам надо» – неправильная. Подробнее здесь.

Мишустин приедет на Алтай

2 марта Алтайский край с рабочим визитом посетит премьер-министр России Михаил Мишустин. По данным источников «Политсибру», премьер оценит реализацию национальных проектов и проконтролирует ситуацию в здравоохранении.

Митинга не будет

Митинг коммунистов, который они планировали провести 23 февраля в сквере Германа Титова, неожиданно запретили. Сначала власти согласовали мероприятие, но после, ссылаясь на ограничения по ковиду, наложили на него вето. В КПРФ утверждают, что тех запретов, на которые ссылаются в мэрии, нет в указе губернатора. В партии называют действия администрации провокацией. Впрочем, эта отмена дала партии новый повод для пиара.

Никого роста нет

Алтайские профсоюзы написали обращение губернатору Виктору Томенко с жалобой на расхождение реальных зарплат со статистикой. Никакого роста доходов в регионе нет, пишут общественники. Рост достигается увеличением нагрузки на работников и совмещением ставок и т.д.

Причем тут озеленение

В мэрии Барнаула объяснили, зачем отдали площади, где проводятся митинги, МБУ «Благоустройство и озеленение». Это поможет держать в порядке объекты культурного наследия и памятники, пояснил первый замглавы администрации города Анатолий Воронков. Речь идет о площади Советов и площади Ветеранов. О том, что эти участки перешли в безвозмездное пользование предприятию, стало известно, после того, как мэрия не согласовала митинги алтайского КПРФ в обоих местах. Власти пояснили, что, так как площади числятся в пользовании учреждения, то и подавать заявление нужно ему.

Дал клятву

Министр образования Максим Костенко первым в крае дал клятву педагога, о которой так много говорят в последнее время. Эту норму предлагают включить в краевой закон «О статусе педагога». Костенко призвал учителей последовать его примеру и объяснил, почему в клятве нет ничего страшного (спойлер для тех, кто еще не читал новость: потому что «10 заповедей уже недостаточно»).

Кондратьев знакомится с делом

16 февраля в Новосибирске прошло заседание по уголовному делу депутата АКЗС Всеволода Кондратьева. Его обвиняют в даче взятки. Сторона обвинения была недовольна тем, что подсудимый долго знакомится с документами. К слову, на то, чтобы прочитать 48 томов по несколько сотен страниц, Кондратьеву и его адвокатам отвели всего месяц. Подробнее о процессе здесь.

Новое назначение в мэрии Барнаула

Комитет по социальной поддержке населения Барнаула возглавила Мария Тибекина. До нее комитетом руководила Ольга Ишутина. Как стало известно «Политсибру», в октябре 2020 года она переехала на ПМЖ в Санкт-Петербург.

Нестеров и «ЗаДЕЛО»

Бывший алтайский бизнес-омбудсмен Павел Нестеров возглавил общественную организацию «ЗаДЕЛО!». Она существует в крае давно, но почти не работала, сейчас в ней провели ребрендинг, набрали команду. По словам Нестерова, это люди с огромным опытом деловых отношений.

Ушел в отставку

Депутаты Бийского райсовета одобрили отставку главы района Владимира Трухина. Он ушел с поста по собственному желанию. До назначения нового главы руководить администрацией будет начальник управления по экономическому развитию Алена Кочкина. Конкурс на замещение вакантной должности состоится не раньше лета.