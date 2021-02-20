ФСБ задержала сообщившего о минировании здания управления судебных приставов в Барнауле

Злоумышленник, сообщивший на телефон доверия о минировании здания управления ФССП на улице Пушкина в Барнауле, задержан спустя сутки после преступления. Об этом «Политсибру» сообщили в алтайском главке ФСБ.

«Человек задержан. Но никаких комментариев дать пока не можем», – отметили в силовом ведомстве.

Здание службы судебных приставов в Барнауле оцепили из-за ложного сообщения о минировании Новости 19.02.2021 15:36

Информация о злоумышленнике уже появилась и в социальных сетях. В Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul рассказали, что звонившим был 29-летний мужчина из Новосибирска. Он якобы был пьян и набирал в службу доверия со своего мобильного телефона.

Скорее всего, задержанному предъявят обвинение по статье 207 УК РФ. Она предусматривает штраф от 200 до 500 тысяч рублей, либо срок до трех лет.

Как ранее писал «Политсибру», сообщение о минировании здания регионального управления Федеральной службы судебных приставов поступило днем 19 февраля. На место прибыли сотрудники Росгвардии, полиции и МЧС. После того, как из здания эвакуировали людей, его обследовала группа кинологов и саперов. Никакой бомбы в помещениях не обнаружили.