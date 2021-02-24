«Назвать 2020-й сложным – это ничего не сказать». «Алтайэнергосбыт» рассказал, как пережил ковидный год

Продолжительная удаленка и апгрейд всей системы обслуживания клиентов, новые сервисы и подходы в борьбе с неплательщиками. По словам генерального директора АО «Алтайэнергосбыт» Валерия Нагорнова, несмотря на все трудности, вызванные пандемией, 2020 год компания завершила с хорошими результатами.

Пандемии вопреки

«Назвать 2020 год сложным – это ничего не сказать», – с этих слов начал подведение производственных итогов года Валерий Нагорнов на пресс-конференции. Организации пришлось в кратчайшие сроки перевести сотрудников на удаленку и работать в непростых условиях ковидных ограничений. Главное – удалось сохранить коллектив без сокращений и урезания зарплат.

Существенных потерь не было и по основным производственным показателям. За минувший год «Алтайэнергосбыт» поставил на 2,5% (4,193 млрд кВт*ч) меньше энергии, чем годом ранее. Хотя предварительные прогнозы были в три раза пессимистичнее. На снижение повлияли объективные причины – пандемия и очень теплая зима (чем меньше холодов, тем меньше потребление электроэнергии).

«Выпадающие объемы частично были компенсированы во втором полугодии, когда компании приступили к активной работе», – рассказывает Валерий Нагорнов.

К плюсам также можно добавить, хоть и небольшой, но все же рост доли «Алтайэнергосбыта» на энергосбытовом рынке Алтая (Алтайский край и Республика Алтай), всего на начало 2021 года она составила – 47,81%.

«Для компании, которая находится в режиме достаточно жесткой конкуренции, это крайне важно», – добавляет Нагорнов.

В ковидный год «Алтайэнергосбыт» заплатил во все уровни бюджетов примерно на 120 млн рублей больше, чем в 2019 году.

Моратории сняты

И даже в краеугольной для энергетиков проблеме – работе над снижением миллиардных долгов клиентов – в прошедшем году были достигнуты видимые положительные сдвиги. Так, в сфере ЖКХ, которая из года в год прирастала по долгам, в 2020 году был снижен этот показатель на 29 млн рублей. Как поясняет Валерий Нагорнов, это мощное достижение стало возможным благодаря взаимодействию с правительством, минпромом и минстроем Алтайского края.

«Мы проводили совещания с представителями районов, разрабатывали программы погашения долгов, заключали агентские договоры с предприятиями ЖКХ на сбор платежей от их клиентов и т.д.», – подчеркивает он.

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Комплекс предпринятых действий помог увеличить собираемость по большинству районов Алтая. Хотя проблемные территории и остались – это Третьяковский, Немецкий национальный, Первомайский районы и Змеиногорск.

Снижение задолженности произошло и по другим категориям плательщиков: промышленность – минус 20 млн рублей, бюджет – минус 80 млн рублей. А вот население «преподнесло» неприятный, но ожидаемый сюрприз – плюс 142 млн рублей (всего на 01.01.21 – 359 млн рублей).

По его словам, на это повлияли послабления, которые правительство страны ввело из-за пандемии. С апреля по конец декабря 2020 года энергетикам нельзя было отключать должников из числа населения, равно как и начислять пеню за просроченные счета. И некоторые люди восприняли это как возможность не платить. Однако с января 2021 года мораторий отменили, а значит, что накопленные долги все равно придется отдавать.

«Мы направили уже около 20 тысяч уведомлений должникам с просьбой рассчитаться. Государство многое сделало для поддержки граждан. И мы предполагаем, что возможности рассчитаться у населения все-таки есть», – отмечает Валерий Нагорнов.

Но при этом в «Алтайэнергосбыте» не планируют массовых отключений неплательщиков, поскольку по опыту рассчитывают, что большинство потребителей все же погасят долги не дожидаясь, когда в их домах погаснет свет.

По пене ситуация также возвращается к статусу-кво: с начала текущего года ее начисляют по прежним правилам.

Вынужденная экспансия

Для борьбы с долгами в самом проблемном секторе – ЖКХ – «Алтайэнергосбыт» продолжил в прошедшем году практику заключения агентских договоров с предприятиями ЖКХ. По ним компания берет на себя работу по сбору платежей и печати квитанций. В активе энергетиков уже 18 таких договоров. Так, в 2020 году «Алтайэнергосбыт» зашел в Славгород, где теперь начисляет и собирает плату с населения за услуги тепло- и водоснабжения.

«Собираемость платежей в Славгороде достигла 94%, что очень неплохо для отрасли. Задача выйти на результат минимум 100%. А в Павловске, где договор работает уже несколько лет, процент оплаты – 113%, то есть идет расчет не только текущего потребления, но и долгов прежних периодов», – заявляет Нагорнов.

И отмечает, что росту платежей за услуги по ЖКХ способствует повышение качества обслуживания. В этой связи энергокомпания запустила новый сервис на своем сайте и теперь за жилищно-коммунальные услуги (в рамках агентских договоров) клиенты могут платить онлайн. Ранее такая возможность им была не доступна.

«В настоящее время мы ведем переговоры о заключении агентских договоров в еще одном непростом городе – Камне-на-Оби», – анонсирует Нагорнов.

Еще один шаг в онлайн

Пандемия – это не только проблема, но и возможность. Так, в 2020 году «Алтайэнергосбыт» обновил практически всю систему взаимодействия с клиентами от биллинга до Личного кабинета клиента (ЛКК). При этом запланированные к запуску дополнительные дистанционные сервисы были внедрены в ускоренном режиме.

«Я сам лично тестировал работу личного кабинета, мне понравилось. Теперь это удобный современный сервис. За минувший год количество пользователей в нем увеличилось на 56%. Такого прорыва у нас еще никогда не было», – отмечает Валерий Нагорнов.

В онлайн-режиме проходили и основные продажи электротехнической продукции, реализуемой «Алтайэнергосбытом»: интернет-магазин, запущенный в начале 2020 года, частично компенсировал падение продаж в закрытых из-за пандемии клиентских офисах компании во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

Стало светлее

По словам топ-менеджера, в 2020 году компания реализовала несколько социально значимых проектов по внедрению энергоэффективных технологий. Вслед за Рубцовском и Заринском компания на условиях энергосервисного контракта модернизировала освещение в семи населенных пунктах Алтайского края. «Алтайэнергосбыт» расширил меню электромонтажных работ, начал сотрудничество со строительными предприятиями, которые строят жилье и объекты социальной инфраструктуры в Барнауле.

В целом в прошедшем году вклад компании в проекты по достижению энергосбережения составил примерно 95 млн рублей. В планах на 2021 год – активное участие в реализации таких проектов на объектах коммунальной и энергетической инфраструктуры. В том числе в сфере водоснабжения и теплоснабжения муниципалитетов Алтайского края и Республики Алтай на условиях энергосервисных контрактов, концессионных соглашений. Планируется применение современных технологий автоматизации: «роботизированные» котельные, «умные» шкафы для скважин водоснабжения.