Власти готовы заплатить полмиллиарда рублей за строительство дороги к горе Глухариная в Белокурихе

Власти Алтайского края построят трассу от субкластера «Белокуриха-2» до горнолыжного комплекса на горе Глухариная за 565 млн рублей. Аукцион объявил региональный центр госзакупок 18 февраля 2021 года.
Длина дороги составит 1,9 км. Она будет идти от строящегося курорта «Белокуриха Горная», который ранее назывался «Белокуриха-2», к горнолыжному комплексу на горе Глухариная.
Заказчиком выступило управление автомобильных дорог Алтайского края.
Строительные компании могут подавать заявки до 26 февраля 2021 года. В этот день в 15:00 должен состояться электронный аукцион. Саму трассу планируют построить до 2022 года.
Подрядчик должен будет самостоятельно, то есть без привлечения сторонних организаций, выполнить земляные работы и обустроить искусственные сооружения и «дорожную одежду».
Как в июне 2020 года писал «Политсибру», трассу построят и к горнолыжному комплексу «Мишина гора». Цена контакта – более 470 млн рублей. Ранее начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых говорил о том, что на дороги к комплексам «Мишина Гора» и «Гора Глухарина» потребуется 880 млн рублей. Однако теперь эта сума, по-видимому, будет превышена и достигнет миллиарда рублей.