Власти готовы заплатить полмиллиарда рублей за строительство дороги к горе Глухариная в Белокурихе

Власти Алтайского края построят трассу от субкластера «Белокуриха-2» до горнолыжного комплекса на горе Глухариная за 565 млн рублей. Аукцион объявил региональный центр госзакупок 18 февраля 2021 года.

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Длина дороги составит 1,9 км. Она будет идти от строящегося курорта «Белокуриха Горная», который ранее назывался «Белокуриха-2», к горнолыжному комплексу на горе Глухариная.

Заказчиком выступило управление автомобильных дорог Алтайского края.

Строительные компании могут подавать заявки до 26 февраля 2021 года. В этот день в 15:00 должен состояться электронный аукцион. Саму трассу планируют построить до 2022 года.

Подрядчик должен будет самостоятельно, то есть без привлечения сторонних организаций, выполнить земляные работы и обустроить искусственные сооружения и «дорожную одежду».

Как в июне 2020 года писал «Политсибру», трассу построят и к горнолыжному комплексу «Мишина гора». Цена контакта – более 470 млн рублей. Ранее начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых говорил о том, что на дороги к комплексам «Мишина Гора» и «Гора Глухарина» потребуется 880 млн рублей. Однако теперь эта сума, по-видимому, будет превышена и достигнет миллиарда рублей.