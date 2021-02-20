Галерея дробильного цеха частично обрушилась на Норильской обогатительной фабрике ранним утром 20 февраля. Шесть человек увезли в больницу. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю.
Первый заместитель начальника регионального главка МЧС полковник Вадим Сизых сообщил, что самостоятельно спаслись два человека, четверых вытащили из-под завалов спасатели. Сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. С ними работают врачи. Под остатками здания еще могут оставаться люди, поэтому на месте еще проводятся поисковые работы.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, последствия ЧП устраняют 195 человек, 57 единиц техники. Площадь обрушения составила 1000 кв.м.
Красноярские следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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