151 случай в сутки. Выявляемость коронавируса в Алтайском крае снова снизилась

Еще 151 новый больной коронавирусом появился в Алтайском крае за последние сутки. Неделю назад, 13 февраля, в регионе было 168 новых зараженных. Ранее статистика держалась на уровне около 170 случаев в день, однако за последнюю неделю ежесуточная заболеваемость уверенно снизилась.

Главу района на Алтае наказали за работу с подтвержденным коронавирусом Новости 19.02.2021 12:56

По данным оперштаба, за минувший день справиться с болезнью смогли 137 человек, 12 заразившихся ковидом умерли, в том числе 9 – от COVID-19.

С начала пандемии общее число заболевших коронавирусом достигло 42,4 тысячи человек. Выздоровело почти 37,9 тысяч заразившихся, умерло 2,2 тысячи, в том числе 1,4 тысячи именно от вируса.

Сейчас в ковидных госпиталях лечится 1,5 тысячи человек с коронавирусом и 570 пациентов с пневмонией.

Тяжело переносят болезнь 362 человека, из низ 97 подключены к аппаратам ИВЛ. На данный момент в крае остается 767 резервных коек. На дому лечатся 18 бессимптомных больных коронавирусом, и 403 пациента с подтвержденным ковидом.

С марта 2020 года на COVID-19 обследовали уже 1,17 млн человек.

Жители края активно прививаются вакциной «Гам-Ковид-Вак». Два компонента прививки получили уже 11,6 тысяч человек, а 30,2 тысячи поставили пока только первый угол.