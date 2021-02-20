«Зачем пафос и пиар?». Алтайская чиновница потроллила закрытие лиги КВН

Замначальника управления молодежной политики Алтайского края Ирина Рыбина прокомментировала закрытие алтайской лиги КВН и ответила на обвинения главы клуба в том, что виновато в этом именно управление. Свое довольно язвительное мнение она опубликовала на странице во «ВКонтакте».

Чиновница выразила свои мысли довольно сумбурно, с большим количеством смайликов. И высказала ряд претензий к организаторам алтайской лиги КВН.

«Теперь тестик на наличие мозга? А был ли мальчик? Кто зарубил КВН? Лидер, который не живет в крае? Зачем пафос и пиар на молодежной политике? Что хотели от видео? (которое опубликовал директор лиги КВН Андрей Новиков на YouTube – прим.ред.)? Кого все таки хоронить то будем? Мы живы, квншики тоже. Плюс свято место пусто не бывает, смена лидеров, это всегда изменения, новые люди, новые силы. Федеральный АМИК («Александр Масляков и Компания» – прим. ред.) с нами, ждут новых лидеров от Алтайского края. Короче, шутка не зашла, юморим дальше», – написала Рыбина (орфография и пунктуация частично сохранены).

Чиновница отметила, что финансовые требования КВН должны быть понятны игрокам изначально. При этом статус дирекции лиги дает возможность зарабатывать на игры от продажи билетов, привлечения спонсоров и рекламы.

«Доход, который никто с ребят не спрашивал. Как говорится, сколько потопал, столько и полопал», – добавляет она.

Чиновница упрекнула организаторов алтайской лиги в том, что у тех нет плана действий. Рыбина считает, что они так и не смогли научить молодежь «юморить, а не сводить все плоские шутки в одну игру», а также в том, что директор лиги Андрей Новиков не подавал на региональный или федеральный гранты. По мнению замначальника, позиция «дайте нам, когда нам надо» – неправильная.

Рыбина уверена: алтайскому КВН есть альтернатива – местные лиги городом Алтайского края, а также детская Юниор-Лига, Своя лига и другие.

Напомним, накануне в сети появилось видео, где директор единственной официальной лиги КВН в Алтайском крае Андрей Новиков сообщил о закрытии клуба. По его словам, краевое управление молодежной политики отказалось выделять деньги на их деятельность.