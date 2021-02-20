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Парламент Алтайского края

Депутаты единогласно приняли отставку глава Бийского района Трухина. И назначили и.о.

Новости
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Бийский районный совет депутатов одобрил отставку главы района Владимира Трухина. Такое решение они приняли на заседании в пятницу, 19 февраля, сообщили «Политсибру» в аппарате райсовета.  

«Глава написал заявление по собственному желанию. Депутаты проголосовали единогласно за его отставку», – прокомментировали в представительном органе. 

Валерий Трухин

Глава Бийского района уходит в отставку по собственному желанию

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На этом же заседании депутаты назначили исполняющим обязанности главы Алену Кочкину. В администрации она занимает сразу два поста: заместителя главы и начальника управления по экономическому развитию. Ее избрали не единогласно, но большинством.

Решение о проведении конкурса на определение следующего постоянного главы будут принимать на следующем заседании. Сам конкурс состоится не раньше лета. Если, конечно, депутаты не будут саботировать процедуру, как это сделали в Троицком районе.

Владимир Трухин занял этот пост в январе 2018 года. Тогда за это место с ним на конкурсе боролись также экс-глава района Евгений Якуба и Олег Гузеев, на тот момент руководитель бийского отделения партии «Справедливая Россия» и депутат гордумы, а после – заместитель главы администрации Бийска по вопросам ЖКХ.

Напомним, весной 2020 года СМИ сообщали, что депутаты Алтайского краевого Заксобрания и Бийского райсовета были недовольны работой Трухина. С этим вопросом они даже обратились к губернатору Виктору Томенко. Претензии в том числи были по поводу выделения средств на ремонт чуйской ЛЭП, когда ее уже пытались реализовать с торгов. 

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Автор: Александра Черданцева

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Я

Вы бы русский язык выучили пичауи газетные

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