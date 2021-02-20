Спикер и глава Онгудайского района Республики Алтай подали в отставку

Заявление об увольнении со своих постов подали два высших должностных лица Онгудайского района Республики Алтай. Это спикер районного совета депутатов Мирон Бабаев и глава района Андрей Мунатов. Они решили сложить свои полномочия 18 и 19 февраля соответственно. Об этом сообщили «Новости Горного Алтая» со ссылкой на источник в администрации.

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Причины отставки не сообщаются.

Заявления рассмотрят на сессии райсовета, которая пройдет следующей неделе. Там, возможно, и будет избраны исполняющие обязанности спикера и главы района.

В апреле прошлого года Андрея Мунатова уже увольняли с поста главы района из-за неисполнения своих обязанностей. Однако в конце августа решение об отставке отменили суды первой и апелляционной инстанций.

Напомним, что недавно стало известно о том, что пост председателя Госсобрания Республики Алтай займет председатель экономического комитета парламента Артур Кохоев.