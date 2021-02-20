Виноваты врачи? Причиной смерти годовалого ребенка в алтайской больнице назвали повреждения легких – СМИ

Причиной смерти облившейся кипятком годовалой девочки в районной больнице Алтайского края в январе 2021 года стали повреждения и кровоизлияние легких после медицинских манипуляций. Об этом сообщил ysia.ru со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы.

«Экспертиза, завершившаяся 5 февраля, выявила множественные повреждения грудной клетки и кровоизлияние легких в результате именно катетеризации подключичной вены», – сказано в материале издания.

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Варю Голошубова привезли в больницу с ожогом, однако ее мама Регина рассказала, что судмедэксперт исключил пролитый стакан кипятка как возможную причину смерти.

«У Вари был термический ожог первой-второй степени, он оценивается как легкий вред здоровью. Дочка была бы полностью здорова уже через пару недель…», – считает женщина.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Однако Регина Голошубова говорит, что в ходе расследования статья может быть переквалифицирована, так как, по ее словам, врачи допустили много ошибок. Например, по медицинским протоколам катетер не вставляется в левую часть грудины.

Напомним, что Варя Голошубова умерла 11 января в больнице Советского района. Она попала в медучреждение с ожогом от пролитого на себя кипятка. Там ей обработали рану и поставили капельницу. После этого она умерла. Ранее возможной причиной смерти девочки называлась острая дыхательная недостаточность из-за повреждения легкого при катетеризации подключичной вены.