Отличный повод для критики. Власти Барнаула внезапно отменили митинг коммунистов 23 февраля

Митинг коммунистов, запланированный в сквере Германа Титова на барнаульском Потоке 23 февраля, теперь отменен. Сначала власти согласовали мероприятие, однако теперь решили его запретить. Об этом сообщили в пресс-службе КПРФ. Партия умело использовала промах чиновников в пиар-целях.

«Сегодня неожиданно в крайком явилась делегация из администрации города, полиции и понятых. Попытались вручить Марии Прусаковой, первому секретарю Алтайского крайкома КПРФ, отказ в проведении митинга. По мнению барнаульских властей, спустя четыре дня с момента согласования неожиданно появились новые обстоятельства, препятствующие в проведении протестной акции», – сообщили в алтайском отделении КПРФ.

Алтайским коммунистам не дали провести анти-репрессивный митинг 23 февраля на площади Советов Новости 17.02.2021 10:07

Причиной отмены акции против политических репрессий власти назвали коронавирусные ограничения. Но коммунисты задаются вопросом, почему в таком случае запрет на мероприятие не был дан сразу.

В КПРФ утверждают, что тех ковидных ограничений, на которые ссылаются власти, нет в указе губернатора. В партии называют действия администрации провокацией.

Отметим, что такие митинги партия планировала по всей России. Но изначально согласование дали только в единичных регионах. И те теперь спешно отменяют. Так что тут, скорее, вопрос к табу общероссийского уровня, чем местного.

Впрочем, по данным источников «Политсибру», подавая уведомление о митинге, коммунисты вообще не рассчитывали получить согласие. Ведь накануне, 22 февраля, партия проведет большой съезд в Барнауле, гостем которого станет федеральный политик Павел Грудинин. Времени и сил еще и на митинг у КПРФ просто не было. Но власти сначала не согласовали акцию на площади Советов, чем дали партии повод проявить свою оппозиционность («видите, как на нас давят»). Затем разрешили ее на Титова (один из трех гайд-парков в городе) – еще один повод. А теперь отменили. И снова КПРФ получила возможность напомнить о том, кто тут «папка-оппозиционер».

Напомним, что причина отмены митинга на Советов тоже вызывает бурную критику со стороны оппозиции. Мэрия передала площадь в безвозмездное пользование МБУ «Благоустройство и озеленение». Соответственно, и согласовывать мероприятие нужно было с ним. Та же история с площадью Ветеранов напротив библиотеки им. Шишкова. Там КПРФ хотело провести пикет 14 февраля. Однако власти перенесли его на Площадь Свободы (второй гайд-парк).