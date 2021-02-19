Алтайский краевой союз организаций профсоюзов написал письмо губернатору региона Виктору Томенко с жалобой на расхождение реальных зарплат со статистикой. Об этом сообщает пресс-служба Крайсовпрофа.
По мнению профсоюзов, никакого роста зарплат в регионе нет, он достигается из-за того, что бюджетники вынуждены совмещать несколько должностей и ставок, а также увеличивать объемы нагрузки. Переработки тоже стали нормой.
«Крайне низкий уровень базовых ставок (минимальных окладов) вынуждает работников культуры, здравоохранения и образования брать нагрузку, превышающую 1,5-2 и более ставки, максимально загружать себя работой по совместительству», – заявили представители профсоюзного движения.
Кроме того, во многих бюджетных организациях номинальный рост зарплат достигается еще и благодаря сокращению штата. Работников, которым полагается повысить зарплату, переводят в другие категории, где прибавку можно не делать.
При этом окладная часть зарплаты остается маленькой и не дотягивает до нормы. Например, работники учреждений культуры имеют оклад 34 % вместо положенных не менее 50%. Такая вот «реализация» майских указов президента Владимира Путина.
Стимулирующие выплаты тоже влияют на статистику. Они якобы увеличивают зарплаты, однако на деле, по мнению профсоюзов, лишь уменьшают оклад работника.
В обращении к главе региона профсоюзы призывают власти провести «более достоверный анализ ситуации, сформулировать предложения по коррекции и объективному изменению ситуации с оплатой труда».
Напомним, что по данным управления Алтайского края по труду и занятости населения, средняя заработная плата по итогам 2020 года будет на уровне 29,4 тысяч рублей.
По оценке специалистов, средняя зарплата по итогам 2020 года перевалит за 29 тысяч
Преподаватель колледжа, стаж более 25 лет, 2 ставки уроков,классное руководство, заведование кабинетом, все возможные активности для стимулирования (85 баллов из 100), а в итоге 23000 тыс на руки , что при окладе 5600р. еще надо умудриться получить. вот и вся реальность