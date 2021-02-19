Алтайские профсоюзы пожаловались губернатору Томенко на ложную статистику зарплат в регионе

Алтайский краевой союз организаций профсоюзов написал письмо губернатору региона Виктору Томенко с жалобой на расхождение реальных зарплат со статистикой. Об этом сообщает пресс-служба Крайсовпрофа.

По мнению профсоюзов, никакого роста зарплат в регионе нет, он достигается из-за того, что бюджетники вынуждены совмещать несколько должностей и ставок, а также увеличивать объемы нагрузки. Переработки тоже стали нормой.

«Крайне низкий уровень базовых ставок (минимальных окладов) вынуждает работников культуры, здравоохранения и образования брать нагрузку, превышающую 1,5-2 и более ставки, максимально загружать себя работой по совместительству», – заявили представители профсоюзного движения.

Темный показатель. 23% населения Алтайского края работают неофициально Новости 01.02.2021 9:56

Кроме того, во многих бюджетных организациях номинальный рост зарплат достигается еще и благодаря сокращению штата. Работников, которым полагается повысить зарплату, переводят в другие категории, где прибавку можно не делать.

При этом окладная часть зарплаты остается маленькой и не дотягивает до нормы. Например, работники учреждений культуры имеют оклад 34 % вместо положенных не менее 50%. Такая вот «реализация» майских указов президента Владимира Путина.

Стимулирующие выплаты тоже влияют на статистику. Они якобы увеличивают зарплаты, однако на деле, по мнению профсоюзов, лишь уменьшают оклад работника.

В обращении к главе региона профсоюзы призывают власти провести «более достоверный анализ ситуации, сформулировать предложения по коррекции и объективному изменению ситуации с оплатой труда».

Напомним, что по данным управления Алтайского края по труду и занятости населения, средняя заработная плата по итогам 2020 года будет на уровне 29,4 тысяч рублей.