Проверки подождут. На проблемной ТЭЦ Ярового снова произошла авария

Днем 19 февраля на ТЭЦ Ярового вынуждены были остановить котел №9. Это произошло из-за порыва дренажной трубы, сообщили в администрации города.

Следователи проверят чиновников администрации Алтайского края из-за аварий на ТЭЦ в Яровом Новости 16.02.2021 16:39

Как уточнили власти, авария произошла в 11:15. На станции сразу же начали растопку резервного котла №10, но подключить его должны только вечером. Отремонтировать сломанный котел также планируют 19 февраля, однако после этого его выведут в резерв.

Местных жителей предупредили, что из-за это аварии может снизится температура в квартирах.

Напомним, аварии на яровской ТЭЦ происходят уже регулярно. В частности, на январских праздниках поочередно вышли из строя два основных котла – №10 и №7. После чего губернатор Виктор Томенко отправил в город министра промышленности и энергетики Вячеслава Химочку, чтобы он разобрался в ситуации. Тот после проверки заявил, что станцию не модернизировали много лет и пообещал восстановить цикл по техническому и капитальному ремонту. Также в январе 2021 года в отношении директора МУП «ЯТЭК» Александра Хмылева возбудили административное дело за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

Но и после этого сбои на ТЭЦ продолжились. Недавняя поломка котлов (№ 9 и № 10) произошла 11 февраля. Это стало поводом для процессуальной проверки краевых чиновников за контроль над ТЭЦ в Яровом, о чем региональный Следком объявил 16 февраля.