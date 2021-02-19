«Мы закрываем КВН». Алтайская лига веселых и находчивых «умерла» из-за отказа властей помочь деньгами

Алтайская лига КВН была вынуждена закрыться из-за отсутствия финансирования. Краевое управление молодежной политики отказалось выделять деньги на деятельность одного из лучших в России клубов веселых и находчивых. Об этом сообщил директор лиги Андрей Новиков в видео, выложенном на YouTube.

Директор единственной в крае официальной лиги пожаловался на то, что организаторы так и не смогли даже встретиться с начальником управления Екатериной Четошниковой.

«Мы долго и разными способами пытались донести до мысль до них: чтобы спасти КВН на Алтае и не потерять то, что нарабатывалось годами, нужны средства. Но получили ответ, что денег нет и не будет, хотя в начале 2020 года какие-то деньги на проведение игр «КВН-Алтай» были запланированы», – сказал Новиков.

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По его словам, на существование алтайской лиги требовалось около 200 тысяч рублей в год. Эти деньги шли на оплату ежегодного оргвзноса (30 тысяч рублей), на поездку представителей и чемпиона лиги на фестиваль в Сочи и на аренду ДК «Сибэнергомаш» (30 тысяч рублей за игру). При этом взнос и присутствие на фестивале – обязательные требования международного союза КВН, которые не соблюдать нельзя.

Деньги лига получала от управления молодежной политики края, рекламы и продаж билетов, а иногда еще и от вузов, от которых шли выступать команды. Но средства от спонсоров и продаж билетов ушли с началом пандемии коронавируса, когда были отменены все массовые мероприятия. Лиге оставалось надеяться только на помощь властей.

Однако в 2021 году управление решило денег не давать.

Хотя, отмечает Новиков, на местном уровне КВН-движение продолжает получать деньги от городской администрации. Директор алтайской лиги привел в пример данные за предыдущие годы. Так, в 2015 году из городского бюджета на проведение мероприятий Барнаульской лиги в 2016 году направили 1 млн 309 тысяч рублей. Годом ранее на те же цели власти выделили чуть более 1 млн рублей. Одна игра стоила от 95 до 175 тысяч рублей. При этом алтайская лига делала игры всего за 30 тысяч рублей.

Оба раза контракт получила руководитель Барнаульской лиги КВН Светлана Власова, заявка которой была единственной. Новиков рассказал, что сейчас госконтракты получает ее сын – Алексей Копейкин, владелец ООО «Профи». Здесь заказчиком выступает уже избирательная комиссия Алтайского края

28 января 2021 года компания «Профи» выиграла аукцион на «оказание услуг по организации и проведению мероприятия, направленного на повышение правовой культуры молодых избирателей» (Кубок молодого избирателя барнаульской лиги) за 225 тысяч рублей.

На то же мероприятие «по повышению правовой культуры молодых избирателей» ООО «Профи» получило еще более 115 тысяч рублей 9 февраля 2021 года, 180 тысяч рублей 12 февраля 2020 года и столько же в феврале 2019 года.

В 2017 (на 180 тысяч рублей) и 2016 (в совокупности на 329 тысяч рублей) годах контракты получала Светлана Власова.

Новиков утверждает, что мероприятия Барнаульской лиги КВН, которые проводила Власова и ее сын, были некачественными.

«Несмотря на огромные бюджеты, это плохой КВН, местами не КВН вовсе… Отвратительная редактура и режиссура, выступление танцевальных коллективов между командами из-за того, что не хватает хронометража на полноценную игру, награждение грамотами 178 человек, которое длится по 30 минут и так далее. Все это потому, что мероприятие для галочки. Провели, подписали и слава Богу», – отметил Новиков.

Стоит сказать, что многие называли региональную лигу «КВН Алтай» одной из лучших в России. Часто соревнования проходили в переполненных залах, а команды побеждали на состязаниях в других регионах страны.