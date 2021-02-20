Собственник барнаульского элеватора планирует запустить завод по переработке гречихи

В 2021 году новый собственник барнаульского элеватора – московская компания «Вега-Инжиниринг» – намерен построить на его территории завод по переработке гречихи. Об этом на пресс-конференции 19 февраля рассказал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.

Проект строительства разработали еще в 2020 году. К его реализации приступят уже в этом, к концу 2021-го завод уже должен быть запущен. Однако объем планируемых инвестиций пока неизвестен.

Напомним, «Вега-Инжиниринг» приобрела барнаульский элеватор с аукциона весной 2020 года за 122 млн рублей (до этого он находился в краевой собственности). По словам Большакова, новый владелец сразу начал активное восстановление утраченной инфраструктуры, ремонт здания и технологического оборудования.

«На сегодня восстановлены системы теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, точки приема продукции, техническое оборудование, которое пришло в негодность, отремонтированы перекрытия зданий», – рассказал Большаков.

По его словам, предприятие полностью готово к приему и хранению зерновых культур.

В мае 2020 года Большаков рассказывал о планах компании на восстановление технологии производства и переработки, развитие элеваторного хозяйства для хранения зерна. Это было первое, с чего «Вега-Инжиниринг» начинали работу на объекте.