Здание службы судебных приставов в Барнауле оцепили из-за ложного сообщения о минировании

Днем 19 февраля сотрудники Росгвардии, полиции и МЧС оцепили здание регионального Управления Федеральной службы судебных приставов в Барнауле на улице Пушкина, сообщает «Комсомольская правда».

На телефон доверия позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о минировании. После этого людей эвакуировали из здания, а на место приехала спецгруппа саперов и кинологи. Они обследовали два помещения, но взрывных устройств не обнаружили, пишут в сообществе «Барнаул22».

Сейчас правоохранители выясняют, от кого поступил звонок. За заведомо ложное сообщение о терроризме звонившему грозит уголовное дело по статье 207 УК РФ. Она предусматривает от 200 до 500 тысяч рублей штрафа, либо ограничение свободы на срок до трех лет.