Более 3000 человек в день. В Алтайском крае увеличили темпы вакцинации от коронавируса

Алтайский край получил новую партию вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак». На днях поступило 14,2 тысячи доз вакцины. А всего с начала массовой иммунизации регион получил 66,5 тысяч комплектов препарата, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Новую партию уже распределили по 81 медицинской организации. Как уточнили в ведомстве, в прививочной кампании задействованы все районные больницы. Также продолжают работать мобильные комплексы вакцинации. В частности, в Барнауле они стоят около торговых центров «Пионер» и Galaxy, а в выходные открывается точка на площади Сахарова (три комплекса будут работать и в праздничные февральские выходные). По данным минздрава, мобильные ФАПы начали выезжать в отдаленные пункты Алтайского края.

«Благодаря увеличению прививочных пунктов удалось увеличить темпы вакцинации населения. Сегодня ежедневно прививаются более трех тысяч человек», – отметили в ведомстве.

Напомним, на утро 19 февраля в вакцинации участвуют 39,6 тысяч человек. Из них 28,5 тысяч поставили только первую прививку, а 11,5 тысяч привиты полностью (получили две дозы препарата). Среди привитых в регионе больше половины – люди старше 60 лет, а 44 человека – старше 90 лет.