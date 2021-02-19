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Двух человек увезли в больницу после аварии на бийской ТЭЦ

Новости
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На бийской ТЭЦ после сбоя в работе оборудования вспыхнула пыле-воздушная смесь. Два человека получили серьезные травмы. Их экстренно эвакуировали в отделение реанимации, сообщили в пресс-службе СГК.

Сбой произошел в оборудовании на пылесистеме одного из котлоагрегатов. Именно из-за этого загорелась смесь. Погасить пламя помогла автоматическая система пожаротушения станции.

Работники ТЭЦ вызвали МЧС и скорую помощь. Медики увезли в реанимацию двух пострадавших в аварии сотрудников станции. Сейчас они в тяжелом состоянии. Необходимая медпомощь пострадавшим уже оказывается.

«Работа станции стабильна, угрозы теплоснабжению нет. Причины происшедшего выясняются. Для этого создана специальная комиссия», – пояснили в пресс-службе СГК.

Напомним, в начале 2021 года на Бийской ТЭЦ начался ремонт. За год на станции должны починить пять турбин и восемь котлов. На работы потратят 430 млн рублей.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба СГК

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