Главу района на Алтае наказали за работу с подтвержденным коронавирусом

Суд оштрафовал главу Турочакского района Республики Алтай Виктора Осипова за то, что он работал после получения положительного теста на коронавирус. Теперь чиновник заплатит государству административный штраф 7,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«15 ноября 2020 года в Роспотребнадзор поступило экстренное извещение о лабораторном подтверждении заболевания COVID-19 у руководителя района. Несмотря на необходимость пребывания на карантине, глава администрации вышел на работу, чем создал угрозу распространения заболевания среди коллег и односельчан», – пояснили в ведомстве.

Роспотребнадзор потребовал наказать Осипова, что и сделал Турочакский районный суд. В отношении руководителя района составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение санитарных норм). Максимальным наказанием по этой статье является административный штраф от 15 до 40 тысяч рублей для обычных граждан и от 50 до 150 тысяч рублей для должностных лиц. Однако суд обязал Осипова заплатить только 7,5 тысяч.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, что коронавирусом в Республике Алтай в 2020 году переболели губернатор Олег Хорохордин и спикер Госсобрания региона Владимир Тюлентин.

С начала пандемии в Республике Алтай выявлено более 16 тысяч больных коронавирусом, 15,5 тыс. заразившихся выздоровело, 190 человек умерло, из них 170 – именно от COVID-19.