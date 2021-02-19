Еще 152 жителя Алтайского края заболели коронавирусом за минувшие сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусом. 68 пациентов выздоровели, 10 человек умерло, из них 8 – от COVID-19. Об этом сообщил оперштаб региона.

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С начала пандемии коронавирусом заразилось 42,2 тысяч жителей края, 37,7 тысяч справились с болезнью, 2,2 тысячи человек умерло (из них 1,4 тысяч – от ковида).

В инфекционных госпиталях находятся 1,5 тысяч человек с коронавирусом и 600 пациентов со сходной с COVID-19 вирусной пневмонией. На дому лечится 21 бессимптомный больной и 385 человек с пневмонией.

Тяжело переносят ковид 362 человека, 103 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, население продолжает вакцинироваться от коронавируса. На утро 19 февраля полностью привились 11,1 тысяча жителей Алтайского края, а 28,5 тысяч человек пока получили только первую дозу вакцины и ожидают вторую.