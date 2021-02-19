Counter-Strike в школу. В России хотят интегрировать киберспорт в программы высшего и среднего образования

Российские парламентарии обсудили со специалистами возможность интеграции компьютерного спорта в образовательные программы вузов и школ. 18 февраля по этому поводу собирался Экспертный совет по цифровым технологиям в спорте при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

Тему внедрения киберспорта в российское образование поднял 1 сентября прошлого года президент Владимир Путин. Во время всероссийского открытого урока он заявил, что хочет помочь развитию этого вида спорта и содействовать его продвижению в системе образования страны. По словам президента, наши спортсмены-геймеры должны выступать не только на внутренних соревнованиях, но и побеждать на международных чемпионатах.

К этой президентской инициативе подключились депутаты Госдумы, где был создан специальный Экспертный совет. Его возглавил парламентарий с Алтая Александр Прокопьев, пишет «Парламентская газета».

По его словам, с каждым годом растет конкуренция в сфере киберспорта со стороны других стран – в первую очередь США и Китая. Поэтому в минувший четверг депутаты и специалисты плодотворно обсудили вопросы о том, как вывести российский компьютерный спорт на новый уровень и встроить тренировки в систему образования.

«Интеграция киберспорта в образовательных учреждениях нацелена не только на развитие личностных качеств учащихся и студентов – командного взаимодействия, стратегического мышления, скорости принятия решений. Это возможность понять, как работает индустрия, и отличный шанс стать профессионалами в области компьютерного спорта. Ведь там нужны не только спортсмены и тренеры, но и психологи, маркетологи, журналисты и многие другие. Совместить работу и увлечение – о таком многие мечтают», – прокомментировал работу Экспертного совета депутат Александр Прокопьев.

Экспертный совет по цифровым технологиям в спорте. Фото из архива Александра Прокопьева

С 2001 года в России соревнования по компьютерным играм признаны официальным видом спорта, а с 2016 года в нашей стране киберспорт наряду с футболом, хоккеем и баскетболом включили в число развиваемых на общероссийском уровне видов спорта.

Российская Федерация киберспорта уже приступила к разработке стандартов обучения и спортивной подготовки, чтобы открыть полноценные киберспортивные секции.

По мнению психологов, киберспорт воспитывает дисциплину и самоконтроль, развивает у детей зрительную память, повышает самооценку, что отражается и в других сферах жизни.

Турниры по киберспорту проводятся по всей планете. Аудитория таких соревнований превышает 230 миллионов человек. В 2000 году появился подобие киберигровых Олимпийских игр – World Cyber Games. В 2019 году, по экспертной оценке, доход киберспортивной индустрии составил 950 миллионов долларов.