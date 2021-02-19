Денег хватит всем. Алтайские мукомолы и хлебопеки получат федеральную субсидию на компенсацию затрат в марте 2021 года

В феврале в Алтайском крае начали собирать заявки от производителей муки и хлеба на субсидии, которые выделило правительство РФ. А получить эти деньги на руки предприятия смогут только во второй половине марта. Об этом 19 февраля на пресс-конференции рассказал начальник регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

Субсидия с гарантиями

Постановление о выделении средств регионам премьер-министр Михаил Мишустин подписал еще в январе 2021 года. По нему Алтайский край должен получить 357 млн рублей мукомолам на компенсацию части затрат на закупку продовольственной пшеницы. И еще 27 млн рублей – предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию затрат на продажу продукции.

Пока эти деньги не дошли до региональных производителей.

«Сейчас в Алтайском крае подготовлен полный пакет нормативно-правовой документации, позволяющий доводить субсидии до предприятий региона. 15 февраля 2021 года подписано соглашение между минсельхозом РФ и правительством края на предоставление этой субсидии. И с 18 февраля объявлен прием документов на получение субсидий», – говорит Большаков.

Чиновник добавил, что на сегодня власти не видят препятствий с точки зрения подачи документов на неполучение федеральных денег. Однако некоторые ограничения для претендентов на субсидию все же есть.

«Предприятие не должно находиться в процедуре банкротства и не должно повышать цены на период получения субсидий. Но это ограничения являются несущественным в текущей ситуации», – отметил Большаков.

Заявки от предприятий будут принимать в течение месяца, а после сформируют реестр и направят его в казначейство. Поэтому деньги предприниматели получат во второй декаде марта.

Хватит ли денег?

В Алтайском крае сейчас функционируют 179 мельниц и 217 хлебопекарных предприятий, которые могут получить такой вид господдержки. И по словам Большакова, федеральных денег хватит на всех.

«Субсидии предлагаются из методики расчета минсельхоза, которая была поддержана правительством РФ. Предоставленный объем субсидии мукомолам и хлебопекам был рассчитан, исходя из трех месяцев производства в регионе», – пояснил Большаков.

По его мнению, денег, возможно, даже хватит на четыре месяца, так как может быть так, что 100% предприятий не подадут заявку. А в дальнейшем (после окончания трех-четырех месяцев) эта субсидия уже будет не нужна. Ведь, по прогнозам правительства страны, с 1 апреля цены на хлеб уже стабилизируются.