Стало известно, зачем Михаил Мишустин приедет в Алтайский край

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Алтайский край, чтобы оценить реализацию национальных проектов, а также проконтролировать ситуацию в здравоохранении, в том числе по выплатам медработникам. Об этом сообщил источник «Политсибру».
По словам инсайдера, с одной стороны Мишустин намерен проверить обстановку в крае, а с другой – посмотреть, чем федеральный центр может помочь региону.
Что касается нацпроектов, то тут вопросы могут быть, например, по программе «Комфортная городская среда» в Бийске, где в 2020 году не успели сдать вовремя объекты.
Ориентировочно глава кабмина приедет в Алтайский край 2 марта.
Также Мишустин собирается посетить и Республику Алтай, где оценит ситуацию со срывом сроков нацпроектов. Здесь были вопросы по сдаче образовательных объектов, а также участков водопровода и канализации.
Кстати, не так давно Михаил Мишустин побывал в нескольких «бедных» регионах России. А именно в Калмыкии, Карелии и Адыгее. Не исключено, что помимо двух Алтаев он посетит и другие субъекты Сибири.
Напомним, в конце 2019 года в Алтайский край уже приезжал председатель правительства РФ. На тот момент этот пост занимал Дмитрий Медведев.
Село Санниково Алтайского края посетил российский премьер-министр Дмитрий Медведев
Всюду, где возможно, обращаюсь за помощью: пригласите премьер-министра в поликлинику N2 города Барнаула- столицы Алтайского края (пр.Калинина, 16 ). Такое даже в глухой деревне редко увидишь... Зубоврачебный кабинет с его оборудованием "времен очаковских и покоренья Крыма" - это вообще за пределами разумения... В ноги что ли падать Мишустину?