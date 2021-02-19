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Парламент Алтайского края

Стало известно, зачем Михаил Мишустин приедет в Алтайский край

Новости
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Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Алтайский край, чтобы оценить реализацию национальных проектов, а также проконтролировать ситуацию в здравоохранении, в том числе по выплатам медработникам. Об этом сообщил источник «Политсибру».

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин может приехать в Алтайский край с официальным визитом

Новости

По словам инсайдера, с одной стороны Мишустин намерен проверить обстановку в крае, а с другой – посмотреть, чем федеральный центр может помочь региону.

Что касается нацпроектов, то тут вопросы могут быть, например, по программе «Комфортная городская среда» в Бийске, где в 2020 году не успели сдать вовремя объекты.

Ориентировочно глава кабмина приедет в Алтайский край 2 марта.

Также Мишустин собирается посетить и Республику Алтай, где оценит ситуацию со срывом сроков нацпроектов. Здесь были вопросы по сдаче образовательных объектов, а также участков водопровода и канализации.

Кстати, не так давно Михаил Мишустин побывал в нескольких «бедных» регионах России. А именно в Калмыкии, Карелии и Адыгее. Не исключено, что помимо двух Алтаев он посетит и другие субъекты Сибири.

Напомним, в конце 2019 года в Алтайский край уже приезжал председатель правительства РФ. На тот момент этот пост занимал Дмитрий Медведев. 

Фотофакты. Как прошел второй день визита Дмитрия Медведева в Алтайский край

Фотофакты. Как прошел второй день визита Дмитрия Медведева в Алтайский край

Новости

Село Санниково Алтайского края посетил российский премьер-министр Дмитрий Медведев

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Автор: Евгения Родочинская

Фото: kremlin.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Валентина

Всюду, где возможно, обращаюсь за помощью: пригласите премьер-министра в поликлинику N2 города Барнаула- столицы Алтайского края (пр.Калинина, 16 ). Такое даже в глухой деревне редко увидишь... Зубоврачебный кабинет с его оборудованием "времен очаковских и покоренья Крыма" - это вообще за пределами разумения... В ноги что ли падать Мишустину?

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