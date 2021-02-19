Стало известно, зачем Михаил Мишустин приедет в Алтайский край

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Алтайский край, чтобы оценить реализацию национальных проектов, а также проконтролировать ситуацию в здравоохранении, в том числе по выплатам медработникам. Об этом сообщил источник «Политсибру».

Михаил Мишустин может приехать в Алтайский край с официальным визитом Новости 16.02.2021 15:31

По словам инсайдера, с одной стороны Мишустин намерен проверить обстановку в крае, а с другой – посмотреть, чем федеральный центр может помочь региону.

Что касается нацпроектов, то тут вопросы могут быть, например, по программе «Комфортная городская среда» в Бийске, где в 2020 году не успели сдать вовремя объекты.

Ориентировочно глава кабмина приедет в Алтайский край 2 марта.

Также Мишустин собирается посетить и Республику Алтай, где оценит ситуацию со срывом сроков нацпроектов. Здесь были вопросы по сдаче образовательных объектов, а также участков водопровода и канализации.

Кстати, не так давно Михаил Мишустин побывал в нескольких «бедных» регионах России. А именно в Калмыкии, Карелии и Адыгее. Не исключено, что помимо двух Алтаев он посетит и другие субъекты Сибири.

Напомним, в конце 2019 года в Алтайский край уже приезжал председатель правительства РФ. На тот момент этот пост занимал Дмитрий Медведев.