Алтайский край выполнил осенний план по призывникам в коронавирусном 2020 году

Несмотря на коронавирус, призывная кампания в Алтайском крае в октябре-декабре 2020 году прошла успешно, заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Установленное штабом Центрального военного округа задание на призыв граждан на военную службу выполнено в полном объеме», – отчитался Лапин.

За три месяца осеннего призыва из Алтайского края в армию отправилось более двух тысяч призывников, 15 из них прошли отбор и попали в Президентский полк.

Кроме того, Лапин отметил, что сотрудники военных комиссариатов, главы администрации, сотрудники органов внутренних дел достойны поощрения от властей региона, так как «проявили усердие в выполнении должностных обязанностей».

Ранее военный комиссар Алтайского края Марат Усманов говорил о том, что и в весенний призыв 2020 года вооруженные силы, несмотря на пандемию, были полностью укомплектованы. Весной-летом 2020 года в армию от региона отправилось около 2,5 тысяч человек.

Напомним, что на 18 февраля 2021 года в Алтайском крае коронавирусом заразились 42,1 тысяча человек, выздоровели 37,6 тысяч человек, а 2,2 тысячи умерли.