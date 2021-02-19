Пенсионера Сергея Голубева из Бийска оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за то, что он был без маски на пустой остановке. Об этом он рассказал корреспондентам издания «Деловой Бийск».
Инцидент произошел в середине января 2021 года. Мужчина рассказал, что не выдержал самоизоляции и решил отправиться на рыбалку в село Лесное.
«Я уже ждал автобус до города, сидел на остановке. Вдруг рядом останавливается полицейский экипаж. Один из блюстителей порядка зачем‑то сфотографировал меня. Оказывается, он зафиксировал нарушение. Я находился в остановке без маски. Доводы о том, что рядом никого не было и что маска была у меня в кармане, полицейские и слушать не стали. И составили протокол об административном правонарушении», – рассказывает пенсионер.
Суд назначил бийчанину штраф в размере 7,5 тысяч рублей. Голубев свою вину признал, однако подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, чтобы ему смягчили наказание: сумма штрафа непосильна для него.
Напомним, с мая 2020 года в Алтайском крае действует масочный режим. Средства индивидуальной защиты следует носить в общественном транспорте, такси, магазинах, аптеках, больницах, на предприятиях сферы услуг и общепита, остановках.
Нарушителям поясняли важность ношения масок
Весь пропитан вирусом, абсолютно весь, Осторов кипарисовый в океане есть, Осторов кипарисовый в океане есть, Весь пропитан вирусом, абсолютно весь. Там под кипарисами люди-дикари, С масками на лицах, с вирусом внутри, С масками на лицах, с вирусом внутри, Там под кипарисами люди-дикари. Что они ни делают вирус тут как тут, Видно, заклинания вирус не берут, Видно, заклинания вирус не берут, Что они ни делают вирус тут как тут. Вирус не выводится, намертво прирос, Плачут, Богу молятся, не жалея слёз, Плачут, Богу молятся, не жалея слёз, Вирус не выводится, намертво прирос. Вроде не больные и могли бы жить, Им бы пандемию взять и отменить, Им бы пандемию взять и отменить, Вроде не больные и могли бы жить. Как назло, на острове вводится надзор! Бунтарям без масок штрафы и позор! Дикарям без масок штрафы и позор! На проклятом острове вводится надзор! По такому случаю с ночи до зари Плачут невезучие люди-дикари И не знают, бедные, как им дальше быть: Вирусы - зловредные, все не истребить...