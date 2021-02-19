Пенсионера в Алтайском крае оштрафовали на 7,5 тысяч за отсутствие маски на остановке, где он был один

Пенсионера Сергея Голубева из Бийска оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за то, что он был без маски на пустой остановке. Об этом он рассказал корреспондентам издания «Деловой Бийск».

Инцидент произошел в середине января 2021 года. Мужчина рассказал, что не выдержал самоизоляции и решил отправиться на рыбалку в село Лесное.

«Я уже ждал автобус до города, сидел на остановке. Вдруг рядом останавливается полицейский экипаж. Один из блюстителей порядка зачем‑то сфотографировал меня. Оказывается, он зафиксировал нарушение. Я находился в остановке без маски. Доводы о том, что рядом никого не было и что маска была у меня в кармане, полицейские и слушать не стали. И составили протокол об административном правонарушении», – рассказывает пенсионер.

Суд назначил бийчанину штраф в размере 7,5 тысяч рублей. Голубев свою вину признал, однако подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, чтобы ему смягчили наказание: сумма штрафа непосильна для него.

Напомним, с мая 2020 года в Алтайском крае действует масочный режим. Средства индивидуальной защиты следует носить в общественном транспорте, такси, магазинах, аптеках, больницах, на предприятиях сферы услуг и общепита, остановках.