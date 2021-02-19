Алтайским детям-сиротам будут выдавать сертификаты на жилье

Парламент Алтайского края готовится принять поправки в закон о новом механизме обеспечения жильем детей-сирот. Если раньше им выдавали только квартиры, то скоро будут и жилищные сертификаты. Этот вопрос рассмотрят на сессии Заксобрания (АКЗС) в пятницу, 26 февраля.

Детям-сиротам Алтайского края будут выдавать сертификаты на жилье Новости 18.12.2020 10:59

Отметим, что закон пока не принят. Но его, однозначно, поддержат, потому что все фракции АКЗС обращали внимание на проблему с очередями для выпускников детских домов.

Итак, сертификат сможет получить ребенок-сирота старше 23 лет. Но не любой, а только тот, у кого на руках уже есть судебное решение, обязывающее власти выдать квартиру и вступившее в силу до 1 января 2019 года.

Есть еще одно ключевое условие – удовлетворительная социальная адаптация (порядок подтверждения пропишут позднее). Как ранее пояснял министр строительство и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, будет учитываться наличие работы или учебы, отсутствие судимости и приводов за нарушение общественного порядка.

Получить такой сертификат можно однократно.

Напомним, сейчас по закону власти региона обязаны предоставлять квартиры детям-сиротам (площадью 28-33 кв. м. из специализированного фонда по договорам найма). Но жилье они получают с большой задержкой. Всего в очереди в регионе около шести тысяч сирот. По данным на 28 января 2021 года 1343 человека имеют решение суда о внеочередном предоставлении жилья. Из них у 470 человек решения выдано до 2019 года.

В 2021 году на эти цели выделят 607 млн рублей: половина суммы из краевого бюджета, половина из федерального. За счет краевых средств купят 166 сертификатов (на это пойдет 220 млн рублей). Один сертификат будет на сумму 1,325 млн рублей (из расчета 40,1 тысяч рублей за квадрат).

На остальные купят квартиры для 242 человек.

В 2018 году алтайским сиротам предоставили 421 квартиру, в 2019 году – 401. По данным исследований «Важных историй», в Алтайском крае при динамике 2019 года сироте (без обращения в суд) проходится ждать жилье 22 года. Для сравнения: в Республике Алтай в ожидании по прогнозам придется прожить 28 лет, а Новосибирской области – 11.