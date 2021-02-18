Бывших сотрудниц алтайского онкодиспансера посадили за взятки

Три работника алтайского онкологического диспансера получили реальные тюремные сроки за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главного врача по экономическим вопросам Ольге Невара, главной медицинской сестре Жанне Чичкановой и начальнику контрактной службы Регине Муль.

Они признаны виновными в получении взятки в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5, ч. 4, ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в хищении по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Следователи установили, что с 2015 по 2017 год они в нескольких частях получали деньги от поставщиков медицинских товаров. За это осужденные лоббировали интересы компаний при госзакупках.

«Сумма взяток составила более 20 млн рублей. Кроме того, выявлен факт растраты и присвоения денежных средств заместителем главного врача в размере около одного миллиона рублей, которые поступали в диспансер в качестве оплаты медицинских услуг», – пояснили в следкоме.

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Все трое будут отбывать срок в колонии общего режима. Невара получила 8 лет и 4 месяца, Чичканова – 8 лет и 6 месяцев, а Муль – 8 лет и 2 месяца. Всем им нельзя будет занимать определенные должности от 6 до 8 лет.

Также Чичканова выплатит государству 6 млн рублей штрафа, а Муль – 3 млн рублей. На имущество осужденных наложен арест на более 16 млн рублей. Сюда входят и ювелирные украшения, которые стоят более 800 тысяч рублей.

Медработники своей вины не признали. При этом следователи отметили, что дело было сложным, так как осужденными принимали меры конспирации.