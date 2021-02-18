Гендиректора и тренера алтайского спортклуба обвинили в детских травмах

Алтайские следователи направили в суд уголовное дело против генерального директора и тренера барнаульского спортклуба. Им вменили травмы нескольких детей, полученные во время занятий. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, с 2016 года руководитель спортклуба принимал на работу несовершеннолетних тренеров. Они следили за детьми, которые занимались на батутах. При этом тренеры не имели нужной подготовки и квалификации.

«Непрофессионализм тренеров повлек за собой травмирование четырех детей в возрасте от 5 до 12 лет, которые в 2018 и 2019 году при тренировках на батуте получили различные травмы позвоночника и перелом руки», – пояснили в следкоме.

Педофилы семь лет насиловали мальчиков в Барнауле – Следком Новости 15.02.2021 18:05

Кроме гендиректора, следователи обвиняют и 25-летнего тренера, который тоже не имел профобразования и подготовки. Он придумывал занятия, которые не соответствовали стандартам и нормам батутного спорта, не следил за тем, как дети выполняют задания и отвлекался на телефон. Из-за того, что тренер недосмотрел за детьми, двое несовершеннолетних получили повреждение позвоночника.

Тренера и директора обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья детей до шести лет и повлекли тяжкий вред их здоровью.

Обвиняемые свою вину уже признали. Следователи направили дело в суд.