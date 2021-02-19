Отделался предупреждением. Депутата Бийской гордумы попросили больше не допускать ошибки в декларации о доходах

Депутаты Бийской гордумы на февральской сессии рассмотрели дело о неправильно заполненной декларации одним из их коллег – члена фракции ЛДПР Константина Комарова, передает «Бийский рабочий». Депутат не указал некоторые данные о своих доходах, чем привлек внимание правоохранительных органов.

Прокуратура пытается лишить мандатов двух депутатов Бийска за опоздание с декларациями о доходах Новости 26.11.2020 10:59

В январе 2021 года в Думу Бийска поступило представление городского прокурора о том, что один из депутатов нарушил антикоррупционный закон. Правоохранители выяснили, что в сведениях за 2019 год народный избранник не указал доходы от одного предприятия и занизил доходы, полученные на другом.

Депутат заявил, что не хотел никого вводить в заблуждение, а попросту ошибся. Вместо общей суммы дохода он указал налогооблагаемый доход, а потому разница составила 16,8 тысяч рублей. Он пояснил, что отразить доход предприятия он забыл, так как деньги фактически не получил: полученные 42,5 тысячи рублей за вычетом налогов он сразу внес в кассу предприятия, в котором является директором. И документально этот факт подтвержден.

А потому коллеги по депутатскому корпусу ошибки Комарова посчитали несущественными и выдали всего лишь предупреждение.

Это уже не первый случай, когда бийские депутаты допускают недочеты в декларациях. В частности, в 2018 году большинство думцев забыли указать многомиллионные банковские счета и предприятия, в которых числятся как учредители. Так вот тогда прокуратора потребовала снять с них полномочия. Часть депутатов действительно ушли.