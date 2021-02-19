Пост председателя Госсобрания Республики Алтай займет единоросс Кохоев – источник

Молодой единоросс, председатель экономического комитета Госсобрания Республики Алтай Артур Кохоев станет спикером парламента. Решение о его избрании будет принято на сессии 4 марта. Об этом сообщает источник «Политсибру».

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По словам инсайдера, Кохоев прошел все необходимые процедуры согласования в Москве и подошел по всем параметрам. Прежде всего, как представитель «профильной» нации. В Горном Алтае есть негласная традиция: если глава региона русский (сейчас это Олег Хорохордин), то спикер должен быть алтайцем

Артуру Кохоеву всего 38 лет. Депутатом республиканского парламента он стал в 2019 году. Избирался от партии «Единая Россия» по округу № 2. И сразу получил пост председателя комитета госсобрания РА по экономической, финансовой и налоговой политике.

А до этого много лет отработал в органах исполнительной власти. В 2007 году Кохоева назначили помощником первого зампреда правительства республики. Через три года он стал замминистра труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай. В 2017 году занял должность и.о. заместителя председателя правительства и руководителя единого аппарата.

Имеет высшее образование: окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления, прошел переподготовку в РАНХиГС по программе «Евроменеджмент – мастер делового администрирования».

Напомним, что место стало вакантным в декабре 2020 года после смерти Владимира Тюлентина от острой сердечной недостаточности. Он возглавлял Госсобрание с 2016 года.