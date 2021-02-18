Алтайский министр образования первым дал клятву педагога

Министр образования Алтайского края Максим Костенко принес учительскую клятву. Он сделал это первым в регионе. Видео министр опубликовал на своей странице в Instagram.

«Дорогие друзья! Для меня большая часть быть первым, кто даст клятву педагогического работника Алтайского края еще даже до принятия закона, потому что в эти слова я верю», – сказал Костенко.

Костенко также призвал других учителей последовать его примеру. И объяснил, почему учителям нужно клясться.

«В наше время повышенной общественной неустойчивости, когда 10 заповедей уже недостаточно в таком многообразии социальной действительности, каждому человеку нужны основные ориентиры, убеждения, принципы (в жизни, профессии и т.д.), помогающие чувствовать себя устойчиво и надежно. Особенно это важно в ситуациях сложной творческой работы педагога», – рассказал министр образования.

Костенко отметил, что клятва не носит директивный характер, и никто не заставит ее приносить. По мнению министра, она является «залогом служения детям, профессии и родине».

Также он написал, что главное в новом законе «О статусе педагогического работника» не клятва, а меры поддержки учителей на 900 млн рублей в год.

Напомним, что закон «О статусе педагогического работника» депутаты краевого парламента могут принять уже в конце февраля. Он предусматривает меры материального поощрения учителей, среди которых есть компенсация расходов по оплате жилья, отопления и освещения для проживающих в селе, а также право на санаторно-курортное лечение. Также у учителей появится знак отличия «Почетный педагогический работник Алтайского края».

Но самый большой резонанс вызвала именно клятва, которую собираются ввести для молодых, только приступающих к работе учителей. Многие работающие педагоги и студенты педвузов идею алтайских законотворцев раскритиковали.