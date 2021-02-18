Алтайский край получит 538 млн рублей на поддержку медицинских учреждений

Правительство России направит регионам более 25,4 млрд рублей на финансирование больниц и поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Алтайский край получит более 538,8 млн рублей, следует из распоряжения, подписанного председателем кабмина Михаилом Мишустиным.

По словам премьер-министра, эта поддержка позволит поликлиникам и больницам своевременно оказывать помощь пациентам.

Как отметили в правительстве страны, из-за распространения ковида нагрузка на медорганизации все еще серьезная. И это требует дополнительных затрат, которые не предусмотрены в бюджетах местных фондов ОМС. Поэтому деньги «придут» из резервного фонда правительства РФ.

12 февраля на заседании правительства Мишустин говорил, с 2021 года по поручению президента Владимира Путина в стране начинается масштабная программ модернизации первичного звена здравоохранения. И в течение пяти лет на эти цели направят не менее 500 млрд рублей, из них 90 млрд – в текущем году. Деньги пойдут на софинансирование расходов регионов. Их можно будет направить на капремонт, строительство и реконструкцию районных больниц, ФАПов, покупку оборудования и транспорта.