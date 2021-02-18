Стали известны подробности уголовного процесса над обвиняемым в коррупции алтайским депутатом

Депутат Алтайского краевого Заксобрания Всеволод Кондратьев, обвиняемый в получении взятки, пожаловался на то, что ему не дают времени на ознакомление с делом. Об этом он сообщил на заседании в Центральном районном суде Новосибирска 16 февраля, сообщает Алтапресс.

На суде Кондратьев пояснил, что каждый из 48 томов его уголовного дела включает от 200 до 400 страниц. За данные следствием 22 дня (с 1 по 22 февраля) изучить их очень трудно. При этом знакомиться с материалами ему можно лишь с 10 до 17 часов в следственном кабинете ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области. Несколько раз Кондратьеву давали только полтора часа в день на осмотр документов. Только один раз он просидел за бумагами пять часов.

«Режим работы СИЗО не соответствует графику, которое выбрало следствие. Начиная с 1 февраля, мне было в общей сложности предоставлено 17 часов 25 минут на ознакомление с делом. И это «грязное» время. Вычтите из него время на периодическую санобработку помещения, выходы в туалет, который находится в дальнем коридоре, приход-уход, написание ходатайства», – заявил Кондратьев.

Алтайского депутата Кондратьева взяли под стражу в Новосибирске по подозрению во взятке должностному лицу Новости 27.07.2020 13:11

Кроме того, депутат пожаловался, что ему приходится больше часа дожидаться, когда придет следователь.

За 12 дней Кондратьев изучил только четыре тома. В связи с этим он попросил суд продлить срок ознакомления с материалами дела до 30 марта. Адвокат Кондратьева Вадим Мышлявкин и вовсе запросил установить окончание срока ознакомления на 30 апреля. Адвокат указал и на то, что 22 февраля является выходным, а по ст.128 УПК РФ нельзя заканчивать любое следственное действие в выходной день. В итоге суд частично удовлетворил ходатайство. Судья решила, что обвиняемый и защитники успеют ознакомиться с материалами до 15 марта включительно.

Напомним, что Кондратьева обвиняют в даче крупной взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере (по ч. 5 ст. 291 УК РФ). Подробности дела пока неизвестны. Однако взятка может быть связана с деятельностью в Новосибирске компании «СтройГАЗ», в которой Кондратьев работал с 2006 по 2016 год. Как писал «Коммерсант-Сибирь», в октябре 2015 Кондратьев мог передать некому полковнику силового ведомства СФО через посредника взятку 2,5 млн рублей. За это полковник должен был ему покровительствовать.

Новосибирские силовики задержали депутата 24 июля 2020 года. Своей вины он не признал. Сейчас он находится под стражей.

Кондратьев трижды избирался депутатом краевого парламента от партии «Единая Россия». С 2011 по 2016 годы (в шестом созыве) он возглавлял комитет АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству. В 2016 Кондратьев стал депутатом седьмого созыва АКЗС. С марта 2014 по февраль 2017 года руководил общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Алтайском крае.