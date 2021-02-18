Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 42 тысячи человек

С начала пандемии коронавирусом в Алтайском крае заразилось 42,1 тысячи человек. Выздоровело более 37,6 тысяч, умерло 2,2 тыс. человек, в том числе 1,4 тысячи именно от COVID-19. Такие данные на 18 февраля передает оперштаб.

Выявляемость коронавируса в Алтайском крае упала ниже 160 случаев в день Новости 17.02.2021 11:51

За минувшие сутки в крае появилось 155 новых заболевших ковидов, 152 пациента выздоровело, а 13 человек скончалось, из них 10 – непосредственно от ковида.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 1,5 тысячи человек с вирусом и 570 пациентов со сходной с COVID-19 вирусной пневмонией.

Тяжелое течение болезни наблюдается у 362 заразившихся, в том числе 103 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего алтайский минздрав развернул в крае почти 3 тысячи коек, из которых 860 остаются резервными.

На дому лечатся 27 бессимптомных больных и 663 человека с пневмонией.

Полностью от коронавируса привились 10,5 тысяч человек, первую дозу вакцины «Гам-Ковид-Вак» получили 25,8 тысяч жителей края.