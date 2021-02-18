Масштабная акция памяти пройдет 23 февраля в Алтайском крае

Алтайский край станет участником акции «Защитим память героев» в День защитника Отечества 23 февраля. Депутаты и активисты партии «Единая Россия» почтут память участников Великой отечественной войны и возложат цветы к памятники. Подробности рассказали в пресс-службе партии.

«23 февраля весь наш актив, граждане, общественники, депутаты всех уровней, и, конечно, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме в знак единства с поколением победителей возложат цветы к обелискам, мемориалам, братским захоронениям во всех регионах и муниципалитетах страны», – прокомментировал секретарь регионального отделения ЕР Александр Романенко.

Память воинов-интернационалистов почтили в Барнауле Новости 15.02.2021 15:51

В Алтайском крае в день патриотической акции цветы возложат к 450 памятникам. Участие в акции примут около 1000 человек.Например, в Барнауле памятные мероприятия пройдут у Мемориала Славы, Мемориала «Вечного огня» на площади Ветеранов, а также у памятного знака на Ленинградской аллее.

Всего же в регионе таких памятников более 1,2 тысяч. Их заново пересчитали в прошлом году активисты «Единой России», они составили интерактивную карту всех памятных мест в регионе.

По мнению главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, эта акция – достойный ответ народа на поползновения разрушить в России духовный фундамент. Он призвал всех жителей страны в этот день не устраивать митинги и политические акции, а стать участником мирной акции памяти и почтить подвиг предков.

23 февраля это сделают по всей стране. Об этом Неверов рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.