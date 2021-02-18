«Коммунисты России» пойдут в прокуратуру из-за отказа бийской мэрии согласовать митинг

Алтайское отделение партии «Коммунисты России» обратилось в прокуратуру из-за отказа мэрии Бийска согласовывать митинг «против буржуазного правительства и коррупции» 23 февраля. Об этом партия сообщила на своем сайте.

«Коммунисты России» планировали митинговать с 12 до 14 часов на Петровском бульваре Бийска. Однако в то же время (с 10 до 15 часов) свое мероприятие проводит МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска». Это и стало основанием для отказа.

Другого времени и места в администрации не предложили. Все площадки, где в Бийске можно проводить акции (ул. Площадь 9 Января, территория у здания Льнокомбинат,2 и уже упомянутый Петровский бульвар) оказались заняты МКУ.

«Поскольку всем активистам нашей партии во всех городах в настоящий момент отказано в проведении митингов 23 февраля, независимо от выбора места проведения, мы считаем, что данное решение администрации противоречит 31 статье Конституции РФ и нарушает права человека. По всей видимости, администрация боится допускать возможность людей выражать свою гражданскую позицию...», – заявил первый секретарь Алтайского крайкома партии Сергей Матасов.

Но коммунисты продолжают стоять на своем. Они подали в администрацию второе уведомление на 23 февраля. Уже о проведении пикета (ее участники не смогут использовать технику и устраивать шествия, в отличие от митинга).

Как ранее писал «Политсибру», 23 февраля проблемы с проведением митинга уже в Барнауле были и у КПРФ. В частности, власти перенесли мероприятие с Площади Советов в сквер напротив Германа Титова,9, а также передвинули с обеденного времени на более ранее.