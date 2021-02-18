Пенсионный фонд в Алтайском крае ждет реорганизация. Но перспективы пока неясные

В 2021 году в Алтайском крае должна была пройти централизация Пенсионного фонда: организация станет одним юрлицом, а в пять полномасштабных районных управлений заменят на клиентские службы. Об этом на пресс-конференции 17 февраля рассказал управляющий алтайским отделением ПФР Борис Трофимов.

К реорганизации уже приступили и рассчитывали завершить процесс к июль-августу текущего года. Однако после того, как с поста главы ПФР ушел Максим Топилин, наступила неясность: что будет с планами по преобразованию и пройдет ли оно вообще.

Точек меньше, людей больше

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В регионе действуют 64 клиентские службы и 18 межрайонных управлений ПФР. После реорганизации в крае вместо 18 полномасштабных отделений должно остаться всего 13 точек присутствия, в которых будут работать центры компетенции, говорит Трофимов. По всей видимости, часть сотрудников сократят или перераспределят, но в отделении об этом четко не говорят. Ведь не исключено, что эти планы еще могут измениться.

Более того, по словам Трофимова, в Барнауле количество сотрудников планировали увеличить на 185 человек. И набирать штат хотели не только из рядов выпускников и работников других сфер, но и из числа опытных специалистов из районов. За счет каких районов могло бы быть это пополнение (соответственно, где произошло бы сокращение штата), он не сказал.

Трофимов отметил, что в отделении уже предварительно рассмотрели возможность переезда работников в краевую столицу. Ведь специалисты, проработавшие в клиентских службах, это настоящие универсальные солдаты, разбирающиеся во всех услугах ПФР.

Однако пока в регионе никаких подобных изменений не провели, все работает по-прежнему.

Нет понимания

В отделении пока не готовы говорить, какой результат даст все эти преобразования. На ряд вопросов алтайский ПФР сам еще не получил разъяснений.

«Вот когда мы сами проводили оптимизацию, я мог часами говорить о преимуществах. Наша модель присутствия во всех муниципальных образованиях была оптимальна. А что будет сейчас, я не знаю», – признался Трофимов

По его словам, в прошлом году отделение участвовало в проекте объединения ПФР и Фонда социального страхования (ФСС). В перспективе эти организации должны работать по принципу «одного окна». Теперь же и по этому слиянию много вопросов без ответов. Трофимов не исключает, что работа эта все-таки будет продолжена. К тому же, главой ПФР стал экс-руководитель Фонда соцстраха.

Как отметил Трофимов, сейчас отделение находится в состоянии высокого психологического напряжения. Но при этом готово к любым изменениям.

«Пока все работает по-прежнему. Ждем, какую установку даст новый руководитель. Если скажет, что продолжаем, то в апреле мы готовим постановление ПФР и с 1 сентября-октября полностью переходим на формат централизации. У нас уже решены кадровые, технологические, коммуникационные вопросы», – говорит Трофимов.

Напомним, в феврале 2021 года руководитель ПФР Максим Топилин покинул свой пост. На его место пришел Андрей Кигим, который до этого возглавлял Фонд соцстрахования. Эксперты уже связывают его назначение с возможным объединение ПФР, ФСС и ФОМС. С такой инициативой ранее выступала вице-премьер России Татьяна Голикова.