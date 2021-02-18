Российская органика может и должна стать новым международным брендом – сенатор Белоусов

Россия имеет большие перспективы развития органического производства. Органика – прекрасная возможность для АПК переориентировать производство на увеличение рентабельности и конкурентоспособность своей продукции. И, конечно, сохраняя рабочие места и доходы.
Такое мнение высказал сенатор от Алтайского края, зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов.
«Жесткий запрет на ГМО и низкий уровень загрязнения окружающей среды создают хорошие имиджевые предпосылки для наращивания экспортных поставок. Россия по праву может гордиться качеством своей продукции, а российская органика может и должна стать новым международным брендом», – отметил парламентарий.
Он вместе с представителями министерства сельского хозяйства России и Германии, АНО «Российская система качества», отраслевыми союзами и экспертами принял участие в деловой программе 32-й международной выставке натуральных продуктов и товаров BioFach 2021.
Сергей Белоусов назвал мероприятие отличной площадкой для общения и выработки решений для развития продовольственной безопасности и экологичных методов ведения сельского хозяйства.
«Рынок органических продуктов во всем мире в последние годы растет опережающими темпами и обратить вспять этот рост не смогла даже пандемия коронавируса. Наоборот, люди стали массово заботиться о своем здоровье, в том числе, отдавая предпочтение здоровому питанию», – заявил законодатель.
На развитие органики направлено увеличение площади сертифицированных земель, меры по сохранению и повышению плодородия почв. А также поддержка сельхозтоваропроизводителей, образовательные программы для малого и среднего бизнеса.
Но есть и моменты, которые еще требуют доработки. По словам Белоусова, многие россияне не видят разницы между органическим продуктом и маркетинговыми надписями («натуральная» или «фермерская» продукция). Сенатор уверен, что в России нужно проводить потребительское просвещение, в том числе и в СМИ.
Совфед заинтересован в развитии производства органической продукции. После принятия федерального закона об органическом производстве, вопрос на особом контроле. Белоусов подчеркнул, что парламентарии отслеживают ситуацию в регионах. И видят, как растет интерес на развитие органики.