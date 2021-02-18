Бывший директор «Горно-Алтайавтодора» получил еще одно уголовное дело о мошенничестве

Следователи Республики Алтай обвинили экс-начальника «Горно-АлтайАвтодора» и депутата Чемальского района Николая Нечаева в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

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По версии следствия, с 2010 по 2012 год Нечаев похитил имущества трех дорожно-строительных организаций. Их контрольный пакет акций принадлежал региону, но бывший начальник «Горно-АлтайАвтодора» присвоил его себе и своим родственником. Акции трех фирм были проданы по заниженной цене. Ущерб бюджету республики оценили в 56,8 млн рублей.

Это уголовное дело соединено с основным делом Нечаева о хищении 3,4 млн бюджетных денег при строительстве дорог. В 2017 году фирма-подрядчик, которой фактически владел Нечаев, не выполнила часть работ по контракту, но директор автодора подписал акты о приемке. С расчетного счета «Горно-Алтайавтодора» фирме было перечислено 28,3 млн рублей, из них 3,4 млн за невыполненные работы.

Как сообщал пресс-центр Горно-Алтайского городского суда, Нечаева арестовали 1 февраля 2021 года. Он взят под стражу до 28 марта.