Барнаульские власти пояснили, зачем отдали «митинговые» площади города МБУ «Благоустройство и озеленение»

Держать в порядке объекты культурного наследия и памятники. Вот для чего администрация Барнаула передала две центральные площади в безвозмездное пользование МБУ «Благоустройство и озеленение». Такое пояснение дал первый замглавы администрации города Анатолий Воронков на онлайн-конференции.

«Это (передача – прим.ред.) связано с содержанием в надлежащем порядке объектов культурного наследия, памятников искусства, имеющих особое значение для истории и культуры города, а также ландшафтным благоустройством, уборкой и очисткой территории, содержанием участка в надлежащем санитарном состоянии», – заявил чиновник.

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А передали им земельные участки под площадью Советов (перед краевой администрацией) и площадью Ветеранов (у библиотеки имени Шишкова). Правда, зачем для благоустройства потребовалось такое юридическое действие, Воронков не ответил. Также он не сказал, какие именно работы будет проводить МБУ (и чем они будут отличаться от того, что там делали ранее).

О том, что это вообще произошло, стало известно из-за отказа в проведении там политических акций. Так, мэрия не согласовали митинги алтайского КПРФ в обоих местах. Власти пояснили, что так как площади числятся в пользовании учреждения, то и подавать заявление нужно ему.